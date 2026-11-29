Primăria municipiului Galaţi informează că marţi, 1 Decembrie, cu ocazia manifestărilor prilejuite de Ziua Naţională a României, circulaţia pe strada Domnească va fi restricţionată în intervalul orar 09.30 – 13.00 pe segmentul dintre str. Fraternităţii şi str. Gării.
Rute ocolitoare recomandate în acest interval sunt:
Str. Domnească – str. Al. I. Cuza – str. Sindicatelor – str. Dogăriei – str. Ana Ipătescu;
Str. Domnească – str. Vasile Alecsandri – str. Mihai Bravu – str. Al. Davila – str. Maramureşului – str. Ana Ipătescu;
Str. Brăilei – str. Navelor – str. Egalităţii – str. Sindicatelor – str. Dogăriei;
Str. Brăilei – str. Traian – str. Basarabiei – str. Domnească.
Pentru desfăşurarea fluentă a traficului rutier, conducătorii auto sunt rugaţi să respecte semnalizarea rutieră temporar instituită.
Pentru ziua menţionată survin şi următoarele modificări în programul de transport public:
Traseul 11 (Micro 13 B – Piaţa Centrală), de la Potcoava de Aur, va fi deviat pe str. Traian, returul rămânând nemodificat;
Traseul 15 (Piaţa Centrală – Gara CFR), pe retur, din str. Domnească, va fi deviat pe str. Aleea Mavromol – str. Nicolae Bălcescu – str. Brăilei – str. Traian – Piaţa Centrală;
Traseele 9 (Ţiglina III – Gara CFR), 102 (Micro 19 – Bariera Traian), 105 (Micro 19 – Grădina Publică) şi 106 (Micro 19 – Gara CFR), de la Potcoava de Aur, vor fi deviate pe str. Traian – str. Basarabiei, cu retur pe str. Gării – str. Nicolae Bălcescu – str. Brăilei.