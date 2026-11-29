Primăria municipiului Galaţi informează că marţi, 1 Decembrie, cu ocazia manifestărilor prilejuite de Ziua Naţională a României, circulaţia pe strada Domnească va fi restricţionată în intervalul orar 09.30 – 13.00 pe segmentul dintre str. Fraternităţii şi str. Gării.

Rute ocolitoare recomandate în acest interval sunt:

Str. Domnească – str. Al. I. Cuza – str. Sindicatelor – str. Dogăriei – str. Ana Ipătescu; Str. Domnească – str. Vasile Alecsandri – str. Mihai Bravu – str. Al. Davila – str. Maramureşului – str. Ana Ipătescu; Str. Brăilei – str. Navelor – str. Egalităţii – str. Sindicatelor – str. Dogăriei; Str. Brăilei – str. Traian – str. Basarabiei – str. Domnească.

Pentru desfăşurarea fluentă a traficului rutier, conducătorii auto sunt rugaţi să respecte semnalizarea rutieră temporar instituită.

Pentru ziua menţionată survin şi următoarele modificări în programul de transport public: