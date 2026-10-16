Dunărea a lovit din nou cota „zero” la Galați! Fenomenul paradoxal măsurat de AFDJ pe sectorul maritim

Dunărea a înregistrat din nou cota de zero centimetri la stația hidrometrică din Galați, un fenomen îngrijorător determinat de seceta prelungită care afectează întregul bazin al fluviului. Această valoare critică a mai fost atinsă și în zilele precedente, confirmând o tendință de scădere accentuată a debitelor. Diferența față de o toamnă obișnuită este uriașă, în condițiile în care, la jumătatea lunii octombrie, cota normală a apei în portul Galați ar fi trebuit să se situeze la cel puțin 300 de centimetri.

În ciuda pragului extrem de scăzut, specialiștii monitorizează un fenomen hidrologic rar pe sectorul maritim al Dunării. În timp ce la intrarea în țară fluviul înregistrează un debit critic de doar 1.200 de metri cubi pe secundă — mult sub mediile multianuale —, în porturile Galați, Brăila, Isaccea și Tulcea s-au observat în anumite momente ușoare creșteri ale nivelului apei, de aproximativ doi centimetri pe zi. Această anomalie este vizibilă doar pe ultimul tronson al fluviului, spre deosebire de restul țării unde apa s-a retras atât de mult încât a scos la suprafață fundul albiei, cum este cazul localității Rasova.

Reprezentanții Administrației Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ) Galați explică faptul că această dinamică neobișnuită este strâns legată de Marea Neagră. Din cauza debitelor extrem de reduse ale fluviului, nivelul mării a ajuns să depășească nivelul apei dulci la vărsare, generând un efect de maree care împinge volumele de apă înapoi, în amonte.

„Singura explicație e că Dunărea a scăzut atât de mult încât mareea face ca în anumite zone să fie la un nivel mai mare”, a confirmat Adrian Maizel, purtătorul de cuvânt al AFDJ Galați, subliniind caracterul excepțional al evoluției cotelor actuale.

Sursa foto: AFDJ Galați