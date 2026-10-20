Exercițiu de supraviețuire la Galați: Locatarii blocului vecin celui lovit de dronă au făcut un exercițiu de alarmare și au coborât, unii prima oară, în adăpostul de protecție civilă

Încă marcați de incidentul din luna mai, când o dronă s-a prăbușit pe acoperișul imobilului vecin, locatarii unei asociații din Galați au cerut autorităților organizarea unui exercițiu practic de alarmare și evacuare. Speriați de posibilitatea repetării unui astfel de scenariu, oamenii au coborât în subsolul blocului pentru a învăța regulile de supraviețuire, mulți dintre ei descoperind adăpostul de protecție civilă pentru prima dată.

Simularea a început în curtea interioară a blocului, la punctul de adunare, unde cetățenii au primit primele instrucțiuni de la pompieri. La scurt timp, semnalul sonor al sirenelor de alarmare a răsunat atât pe stradă, cât și pe casa scării, dând startul coborârii spre subsol.

„Urmărim modul de comportare al locatarilor și identificarea traseului către adăpost. Ne interesează să avem un timp de reacție rapid, să ne păstrăm calmul și să respectăm indicațiile autorităților”, a declarat reprezentantul ISU prezent la exercițiu.

Echipamente funcționale, dar traseu de evacuare cu obstacole

Spațiul de la subsol, în suprafață de aproximativ 87 de metri pătrați, este conceput pentru a adăposti circa 85 de persoane (calculat la un normativ de 2,5 metri cubi per persoană). Adăpostul este dotat cu ușă blindată, instalație de filtro-ventilație cu acționare electrică și manuală (cu manivelă pentru cazurile de pană de curent), supape de suprapresiune împotriva suflului exploziei și toalete uscate.

Deși spațiul propriu-zis este bine întreținut, exercițiul a scos la iveală provocări majore la capitolul evacuare. Tunelul îngust de ieșire de urgență — conceput ca rută de salvare în cazul în care intrarea principală se blochează cu dărâmături — s-a dovedit a fi un traseu extrem de dificil pentru locatari.

„Am reușit, dar e foarte complicat! Ori mergi pe burtă, ori ghemuit. Așa cum sunt eu subțire mă descurc, dar cineva mai plinuț sau mai în vârstă n-are nicio șansă”, a explicat un locatar după ce a parcurs galeria de evacuare.

„La nevoie, ce să faci? Te duci cu picioarele înainte, în patru labe, găsești o soluție! Dar la 85 de persoane, vă dați seama că mulți vor rămâne pe afară. Și nu fiecare bloc are adăpost”, a adăugat un alt locatar în vârstă.

Accesul și persoanele cu dizabilități: principalele vulnerabilități

O altă problemă identificată vizează timpul de reacție și sprijinul oferit persoanelor vulnerabile. În prezent, ajutorul pentru bătrâni sau persoane cu handicap depinde exclusiv de vecini.

„Am un soț cu handicap accentuat și nu pot să-l las. Am întrebat cum pot fi ajutați cei care nu se pot deplasa, dar cel mai bun sprijin sunt vecinii, iar vecinii uneori nici nu se cunosc între ei”, a mărturisit o locatară.

Pentru rezolvarea accesului rapid la chei, conducerea asociației a început instalarea unor cutii cu cifru la intrările în scări.

„Fiind vecini cu blocul în care a explodat drona, oamenii s-au impacientat și ne-au cerut să desfășurăm această acțiune. Am montat la fiecare scară cutii cu cifru. Vor fi câteva persoane desemnate care vor cunoaște cifrul, vor lua cheile și vor deschide adăpostul. În ceea ce privește rampele pentru persoanele cu dizabilități, suntem în curs de implementare, urmează să le facem”, a precizat Lucian Stratulat, președintele Asociației de Locatari 177 Galați.

Situația adăposturilor la nivel județean

La nivelul județului Galați sunt evidențiate 206 adăposturi de protecție civilă, însă nu toate sunt complet operaționale.

„Din total, 163 sunt publice, funcționale sau parțial funcționale. Starea lor este în principiu bună. Defecțiunile înregistrate sunt legate de garniturile ușilor, neînchiderea etanșă sau lipsa/expirarea filtrelor din sistemul de filtro-ventilație. Cu excepția acestor filtre, ele sunt folosibile. Exercițiile de alarmare vor continua intensiv și pe parcursul anului 2026 pentru informarea populației”, a explicat Cătălin Sion, purtătorul de cuvânt al ISU Galați.

Cum capacitatea actuală a adăposturilor speciale este insuficientă pentru întreaga populație a orașului, autoritățile au în vedere proiecte de reabilitare și transformare a unor parcări subterane și subsoluri de bloc în spații temporare de adăpostire.

Lista completă a adăposturilor de protecție civilă autorizate din fiecare județ este publicată și poate fi consultată direct pe site-ul oficial al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).