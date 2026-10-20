Victorii gălățene pe semicerc: Junioarele 1 de la CSM Galați, junioarele 2 de la ACS Lucian Bute și junioarele 3 de la Viitorul Oțelul se mențin invincibile

Încă un weekend încărcat pentru handbalul juvenil gălățean. În ciuda frigului de afară dar și din interior, meciurile programate în sala Siderurgistul au fost incendiare. La junioare Under 19, CSM Galați, antrenori Sanda Asandei și Iulia Ilie și-a continuat parcursul perfect cu a 4-a victorie consecutivă: 44-31 (29-14) cu CSȘ Tulcea. Lotul folosit de echipa gălățeană: Bălan 15 intervenții, Popoiu-Mușat, Isac 5 goluri, Baldovin, Irimin, Radu, Purice-Susanu 8 g, Stanciu 4 g, Darie, Preda 4 g, Mihoci 5 g, Iorga 2, Codreanu 6 g, Bucner 5 g, Ionașcu 5 g. CSM Galați va juca în etapa următoare cu liderul HC Dunărea Brăila, principala favorită la medalia de aur în acest sezon.

ACS Lucian Bute, antrenori Nicoleta Vlad și Bogdan Fuică a fost învinsă la Galați de HC Dunărea Brăila, scor final 25-38. Lotul gălățean: Țîmpu 2 intervenții, Voion 12 interv., Cărare-Butnariu 2 goluri, Iftenie, Alban 6 g, Popa 2 g, Vrabie 1 g, Răchită 2 g, Penișoară, Cibotariu, Mercaș 3 g, Dohotariu 5 g, Șandru, Trifan 1 g, Gheorghian 3 g.

La junioare Under 17, ACS Lucian Bute, antrenori Nicoleta Vlad și Bogdan Fuică a bifat a 5-a victorie consecutivă sezonală: 46-20 (18-11) în deplasare cu CS Brazi. Pentru echipa gălățeană formula folosită: Voion 10 intervenții, Cărare 3 interv. – K.Mocanu 7 goluri, Mercaș 3 g, Gheorghian 7 g, Dumitrașcu 2 g, Răchită 10 g, Șandru 3 g, Iftenie 5 g, Butnariu 3 g, Penișoară 1 g, Enache 5 g.

Alte rezultate: CSM Galați – Dunărea Brăila 23-27, CSM Ploiești – CSȘ Galați 61-23, CSȘ Tecuci – LPS Vaslui 23-42.

La junioare 3, Viitorul Oțelul, antrenori Daciana Balaban și Cătălina Cioaric s-a impus categoric în derbiul gălățean cu CSM, antrenori Costel Coman și Emil Ștefan scor final 35-18 și conduce în clasamentul grupei C cu maxim de puncte. Formații: Dinu 7 interv., Sumurduc 7 interv. – A.Tudorache 2 goluri, M.Ștefan 3 g, Apetrei 1 g, Balmuș 1 g, Homler 2 g, Șalabină 2 g, Docan 8 g, Carp 4 g, Panaite 4 g, Sîrghi 1 g, Orbeanu 2 g, Ivanov 2 g, Mărgărit 1 g, K.Dulcescu 2 g – Viitorul Oțelul, respectiv Butunoi 5 interv., Popescu 1 interv. – Rania Giușcă 1 g, Popa 4 g, Caragea 4 g, Herrero 1 g, M.Ștefan, Luca, Antohi 1 g, Diaconu, Vlismas 1 g, Iamandi 4 g, Taras 1 g, Riana Giușcă, Măcreanu, Vizinteanu 1 g.

ACS Lucian Bute, antrenori Nicoleta Vlad și Bogdan Fuică a reușit o victorie concludentă cu HC Dunărea Brăila, scor final 33-26. Olimpicele mici au rulat lotul: Anuți 11 int – Trif 1 gol, Pîrvu 1 g, Vrînceanu, Enache 4 g, K.Mocanu 4 g, Dumitrașcu 7 g, Kiss 2 g, Sandu, Șerban 1 g, Andone 2 g, Rolea, Bodea 5 g, Lupea 6 g.

La juniori Under 19, CSȘ Galați, antrenor Costel Coman a bifat a doua victorie din acest sezon: 42-29 cu LPS Brăila. Lotul gălățean: Cr.Bitire 12 int, Bodea – Radu 1 gol, Cobiliță, Mereoru 2 g, Dineață 1 g, Popoiu 5 g, Mocanu 1 g, Lupu 10 g, Urmă 9 g, Bogos 9 g, Gheorghiță 1 g.

La juniori U 15, CSȘ Tecuci a reușit o victorie categorică, scor final 37-17 cu CSȘ Medgidia.