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    – Spatii Comerciale

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– Spatii Comerciale

Monitorul de GalatiImobiliare12.10.2026

– Spatii Comerciale
  • Închiriem hale Calea Prutului, nr. 9 cu suprafața – 270 mp până la 2.000 mp, toate utilitățile, acces TIR. Relații suplimentare la telefon – 0741-155.055 (233)
  • Închiriem spațiu comercial în Piața Centrală situat în stația de tramvai și autobuz; Spatiul are o suprafață de 48,58 mp și este recent renovat; Dispune de toate utilitățile și deține două căi de acces; Datorită poziționării beneficiează de un intens trafic pietonal cât și auto. Relații la telefon 0741-155.055. (233)
  • Închiriem spațiu comercial Str. Domnească, nr. 77-79 zona Parfumul Teilor. Spațiul posedă toate utilitățile, deține și o magazie cu suprafața de 74,10 mp; Locatia are acces prin 4 zone; Su – 310.55 mp; Sc – 332.98 mp, relații la telefon 0741-155.055. (233)
  • Închiriem camere frig: 6 to/4 to/2 to/2 to/2 to; refrigerare, congelare: 4 to/30 to/30 to, cantină, spaţiu Alimserv, şos. Smârdan, nr. 1A, Galaţi, (fosta cantină Sidex-Poarta 1). Telefon: 0236-407.118 / 0741-155.055 (233)
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