– Spatii Comerciale

Închiriem hale Calea Prutului, nr. 9 cu suprafața – 270 mp până la 2.000 mp, toate utilitățile, acces TIR. Relații suplimentare la telefon – 0741-155.055 (233)
Închiriem spațiu comercial în Piața Centrală situat în stația de tramvai și autobuz; Spatiul are o suprafață de 48,58 mp și este recent renovat; Dispune de toate utilitățile și deține două căi de acces; Datorită poziționării beneficiează de un intens trafic pietonal cât și auto. Relații la telefon 0741-155.055. (233)
Închiriem spațiu comercial Str. Domnească, nr. 77-79 zona Parfumul Teilor. Spațiul posedă toate utilitățile, deține și o magazie cu suprafața de 74,10 mp; Locatia are acces prin 4 zone; Su – 310.55 mp; Sc – 332.98 mp, relații la telefon 0741-155.055. (233)