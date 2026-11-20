Angajaţii Liberty Galaţi şi Liberty Tubular Products Galaţi vor putea beneficia de plata salariilor restante prin Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, după ce Guvernul a aprobat normele metodologice necesare aplicării mecanismului de sprijin.

Măsura vizează 3.100 de salariaţi, dintre care 2.963 lucrează sau au lucrat la combinatul siderurgic Liberty Galaţi, iar 137 la Liberty Tubular Products. Prin aprobarea acestor norme este completat cadrul legislativ care permite extinderea de la şase la 12 luni consecutive a perioadei pentru care pot fi acoperite creanţele salariale restante ale angajaţilor companiilor strategice aflate în concordat preventiv. Plafonul maxim de garantare a crescut, de asemenea, de la şase la 12 salarii medii brute pe economie pentru fiecare angajat.

Modificările vin după ce Guvernul a aprobat, anterior, Ordonanţa de Urgenţă nr. 44/2026, prin care a fost extins sprijinul acordat prin Fondul de garantare. Dacă ordonanţa a stabilit posibilitatea acordării ajutorului pentru o perioadă de până la un an, normele aprobate acum stabilesc procedurile concrete pentru solicitarea şi plata banilor.

Aproape 96,5 milioane de lei, impactul financiar estimat

Potrivit Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Protecţiei Sociale, impactul financiar estimat al măsurilor este de aproximativ 96,5 milioane de lei. Cea mai mare parte a banilor, respectiv 91,2 milioane de lei, este destinată angajaţilor Liberty Galaţi. Din această sumă, 60,8 milioane de lei sunt prevăzute pentru anul 2026, iar 30,4 milioane de lei pentru anul 2027.

Pentru cei 137 de angajaţi ai Liberty Tubular Products Galaţi este estimat un sprijin de aproximativ 5,1 milioane de lei, în anul 2027.

Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a subliniat că măsurile urmăresc protejarea angajaţilor afectaţi de neplata salariilor.

„În spatele acestor cifre sunt 3.100 de oameni care au muncit şi care au dreptul să îşi primească salariile. Pentru ei, fiecare zi de întârziere înseamnă facturi neplătite, griji pentru familie şi nesiguranţă. Prin aprobarea acestor norme facem posibilă aplicarea măsurilor de protecţie şi plata drepturilor salariale restante în condiţiile prevăzute de lege. Salariaţii nu trebuie să suporte consecinţele dificultăţilor financiare ale companiilor la care lucrează”, a declarat ministrul.

Ministerul Muncii aminteşte că neplata salariilor a provocat proteste şi o stare de incertitudine în rândul angajaţilor, atât în privinţa recuperării banilor, cât şi a continuării activităţii companiilor şi păstrării locurilor de muncă.

Liberty Galaţi pregăteşte documentele pentru solicitarea banilor

Administraţia Liberty Galaţi a anunţat că echipele de Resurse Umane şi IT lucrează la pregătirea pachetelor de documente necesare pentru înaintarea cererii de plată.

Reprezentanţii combinatului consideră că aprobarea normelor metodologice finalizează cadrul legal de aplicare a ordonanţei şi permite începerea demersurilor pentru utilizarea Fondului de garantare în beneficiul salariaţilor. Aşadar, deşi procedura legislativă a fost completată, plata efectivă a restanţelor nu începe automat odată cu aprobarea normelor. Urmează pregătirea şi depunerea documentaţiei, verificarea solicitărilor şi parcurgerea etapelor administrative necesare acordării sumelor.

Noua măsură reprezintă un sprijin important pentru cei peste 3.100 de siderurgişti din Galaţi, însă nu rezolvă problemele economice ale celor două companii. În cazul Liberty Galaţi, găsirea unui investitor şi reluarea producţiei de oţel rămân esenţiale pentru viitorul combinatului şi pentru păstrarea locurilor de muncă.