O nouă vizită de evaluare tehnică are loc la combinatul siderurgic Liberty Galaţi, unde o delegaţie formată din 12 manageri de rang înalt şi specialişti din China analizează principalele echipamente şi capacităţi de producţie.

Conducerea Liberty Galaţi a anunţat că delegaţia chineză a vizitat luni şi marţi principalele echipamente din ambele fluxuri de producţie, după o întâlnire cu managementul combinatului. O parte dintre specialişti, cu experienţă în siderurgie şi logistică, vor rămâne la Galaţi şi în zilele următoare pentru analize tehnice mai amănunţite.

Reprezentanţii Liberty au refuzat să comunice numele companiei chineze. Identitatea acesteia a fost aflată de Monitorul de Galaţi din surse proprii şi este vorba despre Risun Group, unul dintre marii producători mondiali de cocs metalurgic şi produse chimice din cărbune.

Vizita face parte dintr-o serie mai amplă de întâlniri şi evaluări tehnice cu potenţiali investitori, care urmează să continue până pe 10 decembrie.

Risun Group a mai vizitat combinatul în septembrie

Nu este prima vizită a reprezentanţilor Risun Group la Liberty Galaţi. În septembrie, o delegaţie a companiei chineze a venit pentru prima dată pe platforma siderurgică, unde s-a întâlnit cu managementul local şi a vizitat capacităţile de producţie din fluxul primar şi de la laminoare. Înfiinţat în 1995, Risun Group activează în domenii precum producţia de cocs metalurgic, industria chimică, energia, mineritul şi materialele noi. Grupul nu produce oţel, dar cocsul metalurgic este un material esenţial în procesul de producţie a oţelului în furnale.

Revenirea companiei la Galaţi, de această dată cu o delegaţie mult mai numeroasă şi cu specialişti care vor continua evaluările tehnice, reprezintă un semnal important de interes pentru platforma industrială de la Galaţi.

Reamintim că Liberty Galaţi şi secţia Liberty Tubular Products au fost scoase la vânzare prin negociere directă, la un preţ de pornire de 200 de milioane de euro, după ce procedurile anterioare de licitaţie nu au atras cumpărători. Vizitele şi evaluările tehnice ale potenţialilor investitori fac parte din etapa de analiză a activelor care ar putea fi preluate.