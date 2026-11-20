Un caz medical de o complexitate rară a fost adus în atenţia publicului de medicul chirurg Constantin Truş, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Galaţi.

Într-o mărturie emoţionantă publicată pe pagina sa de Facebook, medicul gălăţean a povestit lupta pentru salvarea unui bărbat de 60 de ani, diagnosticat succesiv cu două tumori maligne agresive de colon, care a trecut printr-o intervenţie chirurgicală maraton de aproape patru ore, urmată de o complicaţie renală critică.

Potrivit medicului, totul a început atunci când pacientul, un bărbat activ şi mereu punctual, s-a prezentat la control cu abdomenul extrem de umflat. Tomografia a scos la iveală o tumoră malignă de colon situată în unghiul splenic, chiar lângă splină.

„Colonul arăta şi măsura cât o anvelopă de maşină. Ocupa tot spaţiul intraabdominal, iar tumora era presată puternic, deformată şi lipită de splină. Am înaintat milimetru cu milimetru, cu tăieturi fine şi grijă maximă. Tumora a ieşit, într-un final, iar splina a rămas întreagă”, a relatat dr. Constantin Truş.

Deoarece intestinul nu putea fi refăcut în acel moment, medicul a fost nevoit să îi facă o colostomie, iar pacientul a început şedinţele de chimioterapie.

O a doua tumoră agresivă şi o decizie chirurgicală extrem de dificilă

Şase luni mai târziu, bărbatul a revenit la cabinet. Noua tomografie a arătat apariţia unei a doua tumori maligne, de această dată la începutul colonului, în partea dreaptă, care creştea rapid chiar în timpul chimioterapiei. În plus, pacientul avea şi pietre la fiere şi îşi dorea să scape şi de punga de colostomă, pentru a nu mai trece printr-o a treia operaţie.

„I-am explicat că, teoretic, se poate. Ar însemna să scoatem toată partea dreaptă a colonului şi pe cea din mijloc, cu tot cu tumoră. Apoi să desfiinţăm colostomia şi să legăm intestinul subţire direct de bucata de colon care îi rămăsese pe stânga după prima operaţie. Iar în aceeaşi anestezie îi scoatem şi vezica biliară cu pietre, prin operaţie clasică. Sunt patru intervenţii într-una singură”, a explicat chirurgul gălăţean.

Intervenţia a durat aproape patru ore, primele 90 de minute fiind necesare doar pentru desfacerea aderenţelor formate după prima operaţie.

„Întâi am scos fierea. Apoi tumora, împreună cu tot colonul drept şi cel transvers, şi am desfiinţat colostoma. La final am cusut intestinul subţire de ce rămăsese din colon. După trei ore şi jumătate, aproape patru, eram rupt de oboseală, iar muşchii îmi frigeau din cauza poziţiei incomode, dar totul era la locul lui”, a mărturisit medicul.

Complicaţia critică din a cincea zi şi mesajul de prevenţie pentru gălăţeni

Deşi evoluţia imediată a fost bună, în a cincea zi după operaţie pacientul a suferit o insuficienţă renală acută, iar echipa medicală a dus o nouă bătălie de 48 de ore în salon, cu analize din câteva în câteva ore, perfuzii şi monitorizare continuă, până când rinichii şi-au reluat funcţia şi bărbatul a fost salvat.

La finalul relatării, dr. Constantin Truş a tras un semnal de alarmă privind importanţa controalelor medicale periodice, subliniind că acest tip de cancer evoluează adesea fără simptome evidente.