Apple lucrează la dezvoltarea unui agent de inteligenţă artificială propriu, care ar putea prelua o gamă largă de sarcini în numele utilizatorilor, de la căutări pe internet şi utilizarea aplicaţiilor până la operaţiuni mai complexe, desfăşurate în mai mulţi paşi. Informaţia a fost dezvăluită de Bloomberg, care a identificat planurile companiei într-un anunţ de angajare pentru un inginer responsabil de coordonarea acestui proiect.

Iniţiativa vine într-un moment interesant, având în vedere că Apple se bazează tot mai mult pe tehnologia Gemini, dezvoltată de Google, pentru îmbunătăţirea funcţiilor sale de inteligenţă artificială, inclusiv a asistentului Siri. În paralel, compania din Cupertino pare să investească în propriile tehnologii, prin care ar putea obţine un control mai mare asupra experienţei AI oferite pe iPhone şi pe celelalte dispozitive din ecosistemul său.

Ce va putea face agentul AI pregătit de Apple

Potrivit anunţului de recrutare analizat de Bloomberg, Apple caută un inginer care să coordoneze dezvoltarea unui asistent capabil să planifice şi să execute sarcini complexe, folosind aplicaţii, browsere web, linii de comandă şi servicii externe accesibile prin API-uri.

Diferenţa faţă de un chatbot tradiţional este că un astfel de agent AI nu se va limita la furnizarea de răspunsuri sau generarea de texte, ci va putea efectua efectiv acţiuni în locul utilizatorului.

Spre exemplu, acesta ar putea căuta anumite informaţii online, să le organizeze într-un document şi ulterior să folosească o altă aplicaţie pentru a transmite rezultatul către o persoană. Toate aceste operaţiuni ar putea fi realizate automat, fără ca utilizatorul să fie nevoit să treacă manual prin fiecare etapă.

Mai mult, descrierea postului menţionează şi posibilitatea coordonării mai multor agenţi AI specializaţi, care ar colabora pentru rezolvarea unor solicitări mai complicate.

Noul inginer ar urma să lucreze alături de echipele responsabile de Siri, interfeţele software şi modelele AI dezvoltate de Apple. Acest lucru sugerează că tehnologia ar putea fi integrată direct în serviciile şi funcţiile existente ale companiei, în loc să fie lansată sub forma unei aplicaţii independente.

Siri ar putea trece la un nivel complet nou

Apple a început în septembrie distribuirea unei versiuni Siri îmbunătăţite cu inteligenţă artificială, capabilă să înţeleagă mai bine contextul de pe ecran şi să execute anumite acţiuni între aplicaţii.

Potrivit informaţiilor publicate de Bloomberg, compania pregăteşte şi alte funcţii noi. Printre acestea s-ar număra editarea fotografiilor prin comenzi vocale, precum rotirea sau decuparea imaginilor, dar şi organizarea automată a filelor deschise în Safari.

De asemenea, odată cu iOS 27.3, Apple le oferă dezvoltatorilor, prin intermediul unui Developer Preview, posibilitatea de a integra funcţiile Siri AI în aplicaţiile lor.

Toate aceste schimbări indică o direcţie clară: transformarea lui Siri dintr-un asistent virtual care răspunde la întrebări şi execută comenzi punctuale într-un sistem capabil să gestioneze activităţi complexe, care implică mai multe aplicaţii şi servicii.

Apple vrea să concureze cu marii jucători din industria AI

Agenţii AI reprezintă una dintre cele mai importante direcţii de dezvoltare din industria tehnologică. OpenAI, Google, Anthropic şi Meta investesc deja în sisteme inteligente care pot interacţiona cu aplicaţii, naviga pe internet şi automatiza activităţi fără intervenţia permanentă a utilizatorului.

În cazul Apple, principalul avantaj ar putea fi integrarea profundă a acestei tehnologii în propriul ecosistem hardware şi software. Un agent AI care are acces controlat la funcţiile iOS ar putea executa anumite operaţiuni mult mai eficient decât un serviciu extern.

Desigur, succesul unei astfel de iniţiative va depinde şi de modul în care Apple va gestiona securitatea, confidenţialitatea şi permisiunile acordate asistentului AI.

Deocamdată, compania nu a anunţat oficial un calendar de lansare pentru acest proiect. Totuşi, planurile identificate de Bloomberg sugerează că Apple nu vrea să rămână doar un utilizator al tehnologiilor AI dezvoltate de alte companii, ci îşi doreşte să construiască propriile sisteme capabile să concureze în noua generaţie de asistenţi inteligenţi.