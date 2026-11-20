Apple trece printr-o nouă schimbare la nivelul conducerii, după plecarea lui Jon McCormack, vicepreşedintele responsabil de ingineria software pentru camerele foto. Potrivit informaţiilor publicate de Bloomberg, acesta s-a retras din activitate la sfârşitul lunii octombrie 2026, după mai bine de opt ani petrecuţi în cadrul companiei.

McCormack a avut un rol important în dezvoltarea experienţei foto oferite de dispozitivele Apple, coordonând echipele responsabile de aplicaţiile Camera şi Photos, precum şi tehnologiile care au influenţat modul în care sunt realizate, procesate şi editate fotografiile pe iPhone şi pe celelalte produse ale companiei.

Deocamdată, Apple nu a anunţat cine va prelua funcţia rămasă vacantă, potrivit surselor citate de Bloomberg.

Jon McCormack a contribuit la definirea fotografiei realizate cu iPhone

Plecarea lui Jon McCormack reprezintă o schimbare importantă pentru divizia responsabilă de experienţa foto a dispozitivelor Apple. Acesta a coordonat dezvoltarea unor tehnologii care au contribuit la definirea aspectului fotografiilor realizate cu iPhone şi a instrumentelor disponibile pentru editarea acestora.

McCormack era cunoscut şi pentru disponibilitatea de a discuta în detaliu despre tehnologiile foto ale companiei după evenimentele de lansare a noilor produse.

Într-un interviu acordat publicaţiei The Verge în 2024, după prezentarea iPhone 16 Pro, acesta a explicat filosofia Apple privind fotografia digitală. Potrivit lui McCormack, o fotografie reprezintă „o celebrare personală a unui lucru care chiar s-a întâmplat”.

Declaraţia reflectă importanţa pe care compania o acordă nu doar calităţii tehnice a imaginilor, ci şi modului în care acestea păstrează şi transmit experienţele personale ale utilizatorilor.

Apple continuă schimbările la nivelul echipei de conducere

Retragerea lui McCormack vine într-o perioadă în care Apple traversează mai multe modificări importante în structura managerială.

În septembrie 2026, John Ternus a preluat funcţia de director general de la Tim Cook, marcând o nouă etapă în conducerea companiei.

În ultimele luni au existat şi alte schimbări în echipa de management. Phil Schiller a renunţat la responsabilitatea directă asupra App Store şi a evenimentelor Apple, în timp ce Steve Smith a preluat conducerea activităţilor de fuziuni şi achiziţii, precum şi a dezvoltării corporative.

Aceste modificări indică o perioadă de tranziţie pentru companie, în care mai multe poziţii importante sunt ocupate de noi responsabili.

Cine va prelua dezvoltarea camerelor foto de pe iPhone?

Una dintre întrebările importante rămâne identitatea persoanei care va prelua responsabilităţile lui Jon McCormack.

Divizia pe care acesta o coordona are un rol esenţial în strategia Apple, în condiţiile în care fotografia şi filmarea reprezintă unele dintre cele mai promovate caracteristici ale generaţiilor recente de iPhone.

Compania investeşte constant în procesarea computaţională a imaginilor, fotografia în condiţii dificile de iluminare, înregistrarea video şi instrumentele de editare integrate în ecosistemul său.

Până la anunţarea unui succesor, nu este clar dacă responsabilităţile lui McCormack vor fi preluate de un singur executiv sau redistribuite între mai mulţi membri ai echipei de conducere. Cert este că plecarea sa marchează încheierea unui capitol important pentru dezvoltarea experienţei foto pe dispozitivele Apple.