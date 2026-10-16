Gălăţean reţinut după ce şi-a agresat concubina şi a încălcat ordinul de protecţie. Va fi monitorizat cu brăţară electronică

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi au dispus plasarea sub control judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile, a unui bărbat în vârstă de 30 de ani din municipiul Galaţi. Acesta este cercetat penal pentru nerespectarea măsurilor impuse prin ordinul de protecţie provizoriu, violenţă în familie şi ameninţare. Ca măsură de siguranţă suplimentară, autorităţile au decis ca gălăţeanul să fie supravegheat prin intermediul unui sistem de monitorizare electronică.

Anterior acestei decizii, agresorul fusese reţinut pentru 24 de ore de poliţiştii Secţiei 3 Galaţi. Din probatoriul administrat de anchetatori a reieşit că, în perioada august-septembrie 2026, bărbatul şi-ar fi bătut concubina în vârstă de 34 de ani în două rânduri. Mai mult, individul a încălcat în mod repetat obligaţia legală de a păstra o distanţă de cel puţin 200 de metri faţă de femeie şi de locuinţa acesteia, mergând la domiciliul victimei unde a ameninţat-o cu noi acte de violenţă.

Oamenii legii amintesc că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.