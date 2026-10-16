Lemn confiscat de poliţişti în judeţul Galaţi. Doi şoferi, amendaţi pentru nereguli la avizele de însoţire

Poliţiştii din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Rădeşti au depistat, în cursul zilei de joi, 15 octombrie 2026, două transporturi ilegale de materiale lemnoase. Verificările în trafic au avut loc în localităţi diferite din judeţul Galaţi, la un interval de doar zece minute, ambele acţiuni finalizându-se cu amenzi usturătoare şi cu indisponibilizarea mărfii.

Primul incident a fost înregistrat în jurul orei 18:20, în localitatea Nicopole, comuna Drăguşeni. Oamenii legii au oprit o autoutilitară condusă de un tânăr de 23 de ani din localitate şi au constatat că vehiculul nu respecta traseul stabilit prin avizul de însoţire a mărfii. Zece minute mai târziu, în localitatea Rogojeni, comuna Suceveni, poliţiştii au tras pe dreapta un alt autovehicul încărcat cu lemne, condus de un bărbat de 27 de ani, descoperind că avizul său de însoţire era expirat.

În urma abaterilor constatate, cei doi conducători auto au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi în valoare de 1.000, respectiv 2.000 de lei. Întregul material lemnos transportat fără respectarea prevederilor legale a fost confiscat de poliţişti şi indisponibilizat conform procedurilor.