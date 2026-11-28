Un animal aparent bolnav, investigații medicale fără explicații concludente și un proprietar care solicită constant ajutorul medicului veterinar. În spatele unei astfel de situații se poate ascunde o formă subtilă și extrem de periculoasă de abuz: Animal Abuse by Falsification (AAF), cunoscută și sub denumirea de sindromul Munchausen prin transfer, în context veterinar.

Acesta este un fenomen despre care ar trebui să fie informați nu doar medicii veterinari, ci și toți profesioniștii care lucrează cu animale.

Un caz publicat de Oxley și Feldman în 2016 ilustrează gravitatea acestui tip de abuz.

O femeie în vârstă de 45 de ani își prezenta în mod repetat câinele, un Doberman, la cabinetul veterinar, invocând simptome gastrointestinale severe. Deși investigațiile și evaluările medicale nu identificau o afecțiune care să justifice starea animalului, acesta continua să piardă în greutate, ajungând să piardă aproape jumătate din greutatea corporală. În tot acest timp, proprietara contacta clinica aproape zilnic, manifestând o preocupare constantă față de presupusa deteriorare a stării de sănătate a câinelui.

Elementul care a schimbat radical perspectiva asupra cazului a apărut atunci când animalul a fost lăsat în grija unei alte persoane, pe perioada vacanței proprietarei.

În absența acesteia, câinele a început aproape imediat să mănânce normal, și-a recăpătat treptat greutatea, iar semnele de boală au dispărut.

Contradicția dintre istoricul medical relatat de proprietară și evoluția animalului în alt mediu a ridicat suspiciuni serioase. Crescătorul a refuzat să îi restituie câinele și a alertat medicul veterinar. În urma confruntării, proprietara a recunoscut că îl înfometase intenționat și inventase simptome pentru a provoca îngrijorare și pentru a obține atenție și compasiune. Mai mult, doi dintre câinii pe care îi deținuse anterior muriseră în circumstanțe suspecte.

Dobermanul a supraviețuit și s-a recuperat complet după ce a fost plasat într-un mediu sigur și a beneficiat de îngrijire corespunzătoare.

Un fenomen care necesită vigilență

În medicina veterinară, această formă de abuz este cunoscută tot mai frecvent sub denumirea de Animal Abuse by Falsification (AAF) – abuz asupra animalelor prin falsificarea bolii.

Fenomenul presupune fabricarea, exagerarea sau inducerea deliberată a unor simptome ori afecțiuni la un animal de către persoana responsabilă de îngrijirea acestuia. Motivația poate fi obținerea atenției, a compasiunii, a validării sau a recunoașterii din partea celor din jur și a personalului medical.

Deși prevalența reală a AAF nu este cunoscută, datele disponibile sugerează că fenomenul ar putea fi mai degrabă subdiagnosticat și insuficient raportat decât unul rar.

Un studiu realizat în 2026 în rândul profesioniștilor veterinari din Țările de Jos a evidențiat o discrepanță îngrijorătoare: 83% dintre respondenți au declarat că sunt familiarizați cu fenomenul AAF, iar peste jumătate au considerat că s-ar putea confrunta cu astfel de cazuri în activitatea profesională. Cu toate acestea, 92% au afirmat că nu au raportat niciodată un caz suspect.

Semnale de alarmă în practica veterinară

Identificarea acestor situații este dificilă, deoarece simptomele pot fi nespecifice, fluctuante sau aparent incompatibile cu rezultatele investigațiilor medicale. Totuși, există anumite tipare comportamentale și clinice care ar trebui să determine o evaluare mai atentă:

Persistența unor simptome sau a unei stări de boală în absența unui diagnostic medical clar.

Neconcordanțe între istoricul relatat de proprietar și constatările clinice.

Lipsa răspunsului la tratamente administrate corespunzător.

Ameliorarea evidentă a stării animalului atunci când este separat de persoana care îl îngrijește.

Prezentări repetate la medicul veterinar sau contacte neobișnuit de frecvente cu personalul clinicii.

Relatări despre simptome vagi, schimbătoare, contradictorii sau care devin progresiv mai severe.

Literatura de specialitate evidențiază faptul că acești indicatori pot avea o valoare sugestivă moderată până la ridicată, în special atunci când mai multe dintre ei sunt prezente simultan. Niciunul dintre aceste semne, luat izolat, nu reprezintă însă o dovadă certă de abuz.

De ce sunt atât de puține cazuri raportate?

În pofida gravității fenomenului, raportarea suspiciunilor rămâne redusă. Printre principalele obstacole identificate de profesioniștii veterinari se numără absența unor protocoale și ghiduri clare de intervenție, cunoașterea insuficientă a mecanismelor legale și instituționale de raportare, precum și preocupările legate de confidențialitatea relației dintre medic și client.

În acest context, medicul veterinar are un rol esențial nu doar în diagnosticarea și tratarea afecțiunilor, ci și în protejarea animalului atunci când există suspiciunea că suferința acestuia este provocată intenționat de persoana care ar trebui să îi asigure bunăstarea.

Este important ca suspiciunile să fie documentate riguros, prin consemnarea observațiilor clinice, a istoricului relatat, a rezultatelor investigațiilor și a evoluției animalului în diferite contexte de îngrijire. Evaluarea trebuie realizată cu prudență, fără concluzii pripite, dar și fără ignorarea unor indicii repetate.

Conștientizarea poate salva vieți

Abuzul asupra animalelor prin falsificarea bolii nu este doar o problemă medicală sau comportamentală. Este o formă de cruzime care poate genera suferință prelungită, investigații și proceduri medicale inutile, tratamente nejustificate și, în cele mai grave situații, moartea animalului.

Mai mult, în anumite cazuri, acest tipar de comportament poate coexista cu abuzul îndreptat împotriva altor persoane, ceea ce impune o atenție sporită și o abordare interdisciplinară.

Pentru comunitatea veterinară, mesajul este unul clar: atunci când evoluția clinică a unui animal nu corespunde istoricului prezentat, iar starea acestuia se modifică semnificativ în funcție de prezența sau absența îngrijitorului, suspiciunea de AAF nu trebuie ignorată.

A recunoaște semnele nu înseamnă a formula acuzații, ci a acorda animalului șansa de a fi protejat. Uneori, diferența dintre suferință și recuperare începe cu o întrebare pe care cineva are curajul să o pună.