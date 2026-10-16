Sfârşitul secundei intercalare: o schimbare majoră în sistemul global de măsurare a timpului

Sistemul global de măsurare a timpului urmează să treacă printr-o schimbare importantă, menită să prevină eventuale defecţiuni ale infrastructurilor critice, similare problemelor anticipate în contextul erorii informatice Y2K. Joi, Biroul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi (BIPM) a votat eliminarea secundei intercalare, o ajustare introdusă ocazional pentru a menţine timpul oficial în concordanţă cu rotaţia reală, dar neregulată, a Pământului.

În 2022, membrii BIPM conveniseră deja ca utilizarea secundelor intercalare să înceteze cel târziu în 2035. Acum, însă, schimbarea a fost devansată, urmând să intre în vigoare la 20 mai anul viitor, în aceeaşi zi cu Ziua Mondială a Metrologiei. Decizia vine în contextul unor modificări ale vitezei de rotaţie a Pământului, care ar putea impune, în viitorul apropiat, o ajustare fără precedent: scăderea unei secunde, în locul adăugării acesteia, pentru a menţine sincronizarea dintre timpul astronomic şi cel atomic.

O asemenea operaţiune nu a mai fost realizată până acum şi ridică îngrijorări privind posibilele efecte asupra infrastructurilor esenţiale care depind de sincronizarea precisă a timpului. Riscurile nu sunt doar teoretice. În trecut, introducerea secundelor intercalare a provocat întreruperi ale serviciilor unor platforme tehnologice importante, precum Foursquare, Reddit, LinkedIn şi Yelp.

Eliminarea acestui mecanism este susţinută şi de companii precum Meta, Google, Microsoft şi Amazon, care au atras atenţia asupra dificultăţilor tehnice generate de ajustările periodice ale timpului.

În locul secundelor intercalare, specialiştii intenţionează să recurgă la un sistem bazat pe „ore intercalare”, care va permite o diferenţă treptată între timpul atomic şi cel astronomic. O corecţie de o oră ar urma să fie necesară abia peste aproximativ 3.000 de ani, potrivit estimărilor actuale.