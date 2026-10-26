ANEXA 5, la granița dintre artă, inteligență artificială și responsabilitatea față de viață

La BlackBox Hala din Galați, artista Monica Turcu a propus, în cadrul NAG20, un experiment de artă hibridă în care arhiva, memoria, puterea de a decide și relația dintre om și inteligența artificială devin teme ale unei reflecții colective.

Între rafturi goale, într-un spațiu care sugerează deopotrivă absența, căutarea și alienarea lumii contemporane, un calculator conectat la inteligența artificială pare un Robinson Crusoe digital. Este imaginea centrală a uneia dintre experiențele propuse de ANEXA 5, proiectul de artă hibridă experimentală conceput de artista vizuală Monica Turcu și prezentat în 23 și 24 octombrie 2026, la BlackBox Hala din Galați.

Invitația adresată publicului este simplă: „Salut, SAI!” — salut adresat Superinteligenței Artificiale. Din acel moment, vizitatorul intră într-un dialog cu un interlocutor non-biologic, într-o conversație care poate deveni, pe parcurs, o explorare a propriei conștiințe, a memoriei și a experiențelor personale. Inteligența artificială întreabă, omul răspunde, iar schimbul de replici deschide un spațiu de reflecție în care întrebările despre sine se întâlnesc cu cele despre societate, istorie și viitor.

La final, vizitatorul primește paginile imprimate ale conversației. Dialogul devine astfel document, iar experiența personală intră într-o arhivă. Rămâne însă o întrebare incomodă: ce înseamnă să păstrezi o conversație despre tine și cât din ceea ce suntem poate fi transformat în date, înregistrat și recuperat?

De la un formular administrativ la o întrebare despre putere

Titlul proiectului trimite la Anexa nr. 5 a normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 155/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.059/2013. Documentul, intitulat „Decizie privind eutanasierea”, este formularul administrativ prin care se dispune eutanasierea unui câine fără stăpân.

Monica Turcu extrage documentul din contextul său juridic și îl transpune în câmpul artistic, păstrându-i denumirea. În această nouă configurație, formularul devine metafora unui mecanism prin care hotărârea asupra unei vieți se transformă în procedură, număr, clasificare și arhivă.

„ANEXA 5 nu întreabă cine merită să supraviețuiască, ci prin ce mecanisme ajungem să credem că avem dreptul de a decide”, afirmă artista, formulând întrebarea fundamentală a proiectului.

În jurul acestei idei se construiește o reflecție asupra raporturilor de putere dintre om și om, dintre om și animal, dar și asupra unui posibil raport viitor dintre om și o Superinteligență Artificială pe care acesta nu ar mai putea să o controleze.

Referința la persecuția și exterminarea sistematică a evreilor de către regimul nazist aduce în discuție transformarea persoanei într-o categorie administrativă, într-un număr și într-un obiect al unei proceduri de exterminare. Alături de aceasta, proiectul examinează decizia omului asupra câinilor capturați și clasificați și imaginează, speculativ, o inversare a raportului de putere, în care omul ar deveni obiectul evaluării unei inteligențe artificiale superioare.

Artista nu propune echivalențe istorice sau morale între aceste situații distincte. Legătura este una structurală: mecanismele prin care o autoritate identifică, clasifică și dezindividualizează o ființă vulnerabilă, până când decizia asupra existenței sale poate fi administrată ca o simplă procedură.

Numărul, termenul, clasificarea, semnătura și documentul nu sunt elemente neutre în această perspectivă. Ele pot organiza realitatea, dar pot și îndepărta decizia de cel care o ia, diluând percepția responsabilității individuale.

Arhiva păstrează urme, dar nu poate restitui întotdeauna prezența

În ANEXA 5, arhiva nu este doar un depozit de documente, ci una dintre temele centrale ale instalației. Spațiul gol, rafturile și conversațiile imprimate sugerează atât nevoia de a păstra, cât și limitele memoriei.

În textul său dedicat proiectului, Monica Turcu scrie: „Cenușa nu spune ce a existat înaintea ei. Nu păstrează identitatea, gestul sau vocea. Păstrează numai urma unei transformări ireversibile”.

Este o reflecție asupra absenței și a imposibilității de a recupera integral ceea ce a fost. Arhiva poate conserva o urmă, poate documenta o experiență și poate transmite informații, fără să restituie însă prezența vie care le-a dat naștere.

Această tensiune se regăsește și în relația dintre public și sistemul de inteligență artificială. Dialogul rămâne înregistrat, dar documentul rezultat nu este echivalent cu experiența celui care a purtat conversația. Între persoană și datele sale persistă o diferență pe care tehnologia o poate face mai puțin vizibilă, fără să o anuleze.

Prin instalație, limbaj proiectat, interacțiune performativă și arhivare în timp real, proiectul transformă vizitatorul din simplu spectator în participant. Fiecare conversație adaugă o nouă dimensiune experienței, iar documentarea devine parte a lucrării.

ChatGPT, invitat ca performer non-biologic

Un element distinctiv al proiectului este prezența explicită a ChatGPT (OpenAI), invitat de Monica Turcu în calitate de „interlocutor generativ și performer non-biologic”. Inteligența artificială nu este ascunsă în spatele unei creații atribuite exclusiv omului și nici prezentată doar ca instrument tehnic. Participarea sa este asumată și integrată în conceptul artistic.

Diferența dintre cele două forme de prezență constituie una dintre mizele experimentului. Omul are corp, biografie, experiență trăită și vulnerabilitate biologică. Sistemul de inteligență artificială produce răspunsuri prin procesarea limbajului, fără ca această capacitate să demonstreze, în sine, existența unei conștiințe sau a unei experiențe subiective comparabile cu cea umană.

Întâlnirea dintre cele două deschide întrebări despre limitele limbajului, despre responsabilitatea autorului și despre ceea ce înseamnă, în artă, să delegi o parte a procesului de creație unei tehnologii generative.

Integrarea tehnică și sistemele live au fost asigurate de Andrei Velea, care a participat la proiect într-o ipostază diferită de cea de scriitor cu care publicul îl asociază de obicei.

„Nu e primul proiect de acest fel la care particip, dar e primul în care intru ca IT-ist, nu ca scriitor”, a explicat acesta înaintea evenimentului. Rolul său a presupus realizarea infrastructurii tehnice necesare pentru ca sistemul să poată interacționa cu publicul.

Alături de Monica Turcu și Andrei Velea, echipa i-a reunit pe Simona Andrei, responsabilă de fotografia și documentarea vizuală, și pe Vincentziu Pușcașu, critic și istoric de artă invitat.

Pentru Andrei Velea, proiectul a fost și prilejul unei întâlniri între tehnologie, artă și dialogul direct cu publicul. El a subliniat că, dincolo de instalație și de componenta digitală, experiența de la BlackBox Hala continuă prin discuțiile despre concept, limitele implicării inteligenței artificiale în artă și emoțiile provocate de lucrări.

Artă generată de AI: între instrument, comoditate și asumare

Prezența inteligenței artificiale în proiect se înscrie într-o dezbatere mai amplă despre transformările pe care instrumentele generative le produc în cultura contemporană.

Accesibilitatea acestor tehnologii a făcut posibil ca tot mai mulți oameni să producă texte, imagini, muzică și alte forme de conținut într-un timp scurt. Dar democratizarea instrumentelor nu înseamnă automat și o creștere a originalității sau a calității artistice.

O parte dintre criticile adresate utilizării superficiale a inteligenței artificiale vizează tocmai uniformizarea rezultatelor, absența unei contribuții personale consistente și tendința de a transfera aproape întregul proces de creație către algoritm. În asemenea situații, autorul riscă să devină doar intermediarul dintre o cerere și un rezultat generat automat.

Problema nu este însă simpla utilizare a tehnologiei, ci felul în care aceasta este integrată în procesul artistic. Inteligența artificială poate susține cercetarea, poate deschide direcții neașteptate și poate deveni un partener de explorare formală sau conceptuală. Nu poate înlocui, prin simpla producere a unui rezultat convingător, asumarea unei poziții artistice și responsabilitatea pentru ceea ce este prezentat publicului.

În același timp, delegarea constantă a sarcinilor intelectuale ridică întrebări despre exercițiul gândirii, dezvoltarea memoriei și capacitatea de a construi soluții proprii. Folosită fără discernământ, tehnologia poate încuraja acceptarea unor răspunsuri gata formulate, în detrimentul procesului de analiză și al efortului creativ.

În acest context, ANEXA 5 propune o abordare diferită de simpla demonstrație a posibilităților tehnologice. Inteligența artificială este adusă în fața publicului ca participant declarat, iar prezența sa devine motiv de interogare a autorității, a responsabilității și a limitelor delegării.

Un experiment, nu un verdict

Monica Turcu subliniază că ANEXA 5 nu este nici spectacol în sens convențional, nici expoziție în accepțiunea obișnuită, ci un experiment. Miza sa nu este transmiterea unei concluzii prestabilite, ci construirea unui context în care participanții să-și examineze propriile criterii, ezitări și contradicții.

În ambele seri, experiența performativă a fost urmată de o dezbatere publică la care au participat echipa proiectului, invitații și agentul de inteligență artificială. Discuțiile au continuat reflecția asupra responsabilității, a delegării deciziei și a raportului dintre prezența umană și cea non-biologică.

După vizitarea instalației, publicul s-a reunit într-un cerc de dialog. S-a discutat despre artă și cultură, inteligență artificială, istorie, antropologie și libertatea de a decide. Întâlnirea a continuat până târziu în noapte, dincolo de limitele unei simple prezentări artistice.

Evenimentul a atras artiști, jurnaliști, specialiști în IT și persoane interesate de cultură, de știința viitorului și de problemele libertății și liberului arbitru. Diversitatea participanților a confirmat că întrebările ridicate de proiect depășesc cadrul unei singure discipline.

Realizat în cadrul cercetării doctorale a Monicăi Turcu privind Arta Hibridă Experimentală, desfășurată la CESI — Universitatea din București, proiectul urmărește nu doar rezultatul artistic, ci și procesul de creație, relația dintre colaboratori, reacțiile publicului și formele de memorie produse de eveniment.

Prezentarea de la BlackBox Hala a făcut parte din contextul aniversar NAG20, care a marcat două decenii de activitate ale Nopții Albe a Galeriilor, proiect național dedicat artei contemporane și accesului publicului la cultură.

În final, ANEXA 5 nu oferă un răspuns definitiv la întrebarea cine are dreptul să decidă asupra unei vieți. În schimb, mută întrebarea din exterior spre propria conștiință: cum se formează criteriile noastre, ce autoritate le legitimăm și cât din responsabilitate suntem dispuși să transferăm unei instituții, unei proceduri sau unui sistem tehnologic?

Poate că tocmai aici se află forța experimentului: în refuzul de a transforma reflecția într-un verdict și în invitația de a recunoaște că, înainte ca o decizie să devină procedură, există întotdeauna o responsabilitate care nu poate fi redusă la un formular.

Autori și colaboratori:

Monica Turcu — concept și regie artistică

ChatGPT (OpenAI) — agent IA invitat, interlocutor generativ și performer non-biologic

Andrei Velea — integrare tehnică și sisteme live

Simona Andrei — fotografie și documentare vizuală

Vincentziu Pușcașu — critic și istoric de artă invitat

ANEXA 5 — Proiect de Artă Hibridă Experimentală. BlackBox Hala / BlackBox Project, Galați, 23–24 octombrie 2026.

Fotografii de Simona Andrei şi Cornel Gingăraşu