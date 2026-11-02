CU TIMP ȘI FĂRĂ TIMP – Luminița Radu. Între memoria materiei și revelația spiritului

O expoziție despre credință, memorie și sensibilitate plastică, în care simbolul, materia organică și spiritualitatea se întâlnesc într-un univers artistic de o expresivitate aparte.

Muzeul de Artă Vizuală din Galați a găzduit, începând de miercuri, 28 octombrie 2026, expoziția de pictură și grafică „Cu timp și fără timp”, semnată de artista Luminița Radu, o revenire simbolică acasă, după mai bine de un deceniu, într-un spațiu încărcat de amintiri și semnificații formative. Vernisajul, desfășurat în prezența artistei, a constituit nu doar un eveniment expozițional, ci și un prilej de reîntâlnire cu locurile, oamenii și începuturile unui parcurs artistic construit cu rigoare, sensibilitate și profundă asumare spirituală.

Expoziția face parte din proiectul artistic „Marie, dragă”, inițiat de artistă și prezentat pentru prima dată la 16 iulie 2026, la Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău. Selecția de la Galați, concepută special pentru spațiul muzeal și pentru publicul local, reprezintă o nouă etapă a acestui demers, consolidând totodată colaborarea dintre cele două instituții culturale.

Deschiderea expoziției a fost posibilă prin disponibilitatea lui Gheorghe Miron, managerul Muzeului de Artă Vizuală din Galați și fost profesor al artistei la Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin”. Un gest cu o discretă încărcătură afectivă, care a transformat evenimentul într-o întâlnire peste timp între un profesor, un fost elev și comunitatea artistică din care artista își revendică începuturile. Curatorii proiectului sunt Liliana Tofan, din partea instituției gălățene, și Ovidiu Ungureanu, artist vizual și manager al Centrului de Cultură „George Apostu” din Bacău, invitat special al vernisajului.

Un univers plastic între pământ și cer

În creația Luminiței Radu, imaginea nu este niciodată doar reprezentare, ci devine spațiu de reflecție, mărturisire și recuperare a unor sensuri fundamentale. Artista construiește un univers propriu, situat între două repere simbolice – pământul și cerul –, în care memoria, spiritualitatea și experiența interioară se întâlnesc într-un limbaj vizual personal.

Lucrările sale explorează motive desprinse din arta sacră răsăriteană, din iconografia creștină și din imaginarul tradițional, fără a reproduce însă mecanic formulele consacrate. Îngerii, Maica Domnului, evangheliștii, tronurile, serafimii și heruvimii sunt reinterpretați într-o viziune contemporană, în care hieratismul figurilor coexistă cu dinamismul gesturilor și cu libertatea expresiei plastice.

Așa cum observa dr. Luiza Barcan, critic și istoric de artă, unul dintre principalii exegeți ai artistei, îngerii creați de Luminița Radu sunt eliberați de materialitate și surprinși în posturi dinamice, menite să sugereze rostul și lucrarea lor spirituală. Asocierea acestor reprezentări cu motivele evangheliștilor, ale tronurilor și ale ființelor angelice configurează un univers simbolic inspirat din tradiția sacră răsăriteană, dar transpus într-o cheie personală.

În acest demers, figura umană este adesea redusă la esențial. Siluetele, chipurile și mâinile pierd detaliul descriptiv în favoarea expresivității simbolice. Linia devine purtătoare de sens, iar gestul capătă valoarea unei mărturisiri. Seria „Automaton” ilustrează această preocupare pentru esențializarea formei, de la contorsionarea mișcării până la simplificarea atentă a desenului.

Materia care păstrează memoria timpului

Un element definitoriu al creației Luminiței Radu îl constituie cercetarea materialității și transformarea suportului într-o componentă activă a discursului artistic. Hârtia manuală, realizată din amestecuri de fibre și elemente vegetale, colajul și tehnicile de gravură construiesc suprafețe cu o identitate aparte, în care textura devine parte integrantă a mesajului.

Aceste suporturi evocă, prin aspect și vibrație, pictura murală a vechilor biserici, pereții caselor moldovenești și urmele lăsate de timp asupra materiei. Nu este vorba doar despre o căutare tehnică, ci despre recuperarea unei memorii culturale și afective.

Cromatica păstrează adesea sobrietatea unui monocrom cald, cu accente de solemnitate și smerenie, dar se deschide uneori către tonuri vibrante de albastru, violet sau roșu englez, cu intensitatea smalțului ceramicii pictate. Peste suprafețele elaborate, intervențiile de pastel gras trasează o linie spontană și sigură, asemenea unui crochiu al mișcării, conferind lucrărilor o prospețime contemporană.

Subtilitatea îmbinării tehnicilor de gravură și colaj trădează ani de cercetare și o preocupare constantă pentru expresivitatea materialelor. Până și elementele vegetale, precum petalele de trandafir, devin purtătoare de fragilitate și memorie, participând la construcția unor imagini în care materia pare să păstreze urmele unei existențe anterioare.

„Marie, dragă” – o întâlnire cu sacrul și cu sinele

Nucleul spiritual al proiectului „Marie, dragă” îl reprezintă figura Maicii Domnului, înțeleasă ca simbol al iubirii, smereniei, ocrotirii și speranței. Titlul, aparent simplu și familiar, ascunde o relație profundă, aproape confesională, între artistă și imaginea Fecioarei Maria.

Dr. Luiza Barcan subliniază că reprezentările Maicii Domnului realizate de Luminița Radu nu sunt propriu-zis icoane, ci interpretări personale ale unor tipuri iconografice pe care artista le-a cercetat, asimilat și reconstruit în acord cu propria sensibilitate și experiență spirituală. Această distincție este esențială pentru înțelegerea demersului său: nu reproducerea canonului, ci dialogul cu tradiția, prin intermediul unei expresii artistice contemporane.

Inspirația pentru această serie are și o dimensiune profund autobiografică. Artista evocă un moment petrecut în august, la Memorialul Ipotești, în bisericuța familiei Eminovici, unde întâlnirea vizuală cu icoana Maicii Domnului cu Pruncul – „Cuvine-se cu adevărat” – a devenit o experiență interioară revelatoare.

„În fața acelei priviri blânde și calde, am încremenit. A fost prima mea conștientizare profundă a faptului că Maica Domnului trebuie să fie acolo, alături de îngerul fără și cu aripi”, mărturisește artista.

Momentul a fost trăit ca un dialog tăcut, o comuniune nevăzută, din care Luminița Radu spune că a înțeles că rolul său este acela de instrument și punte discretă, chemată să dea formă vizibilă unei binecuvântări.

O altă experiență spirituală definitorie este legată de Mănăstirea Râșca, loc pe care artista îl descrie ca pe o reîntoarcere acasă, într-un spațiu al luminii, rugăciunii și tihnei. „Un loc care-ți vindecă sufletul”, spune Luminița Radu, sintetizând astfel una dintre dimensiunile esențiale ale universului său artistic: nevoia de liniște, de reculegere și de regăsire a echilibrului interior.

Poveștile ascunse în materia lucrurilor

O semnificație aparte o are seria „Steagurilor”, născută dintr-o întâlnire neașteptată cu trei bucăți de pânză densă, aproape pătrate, datând din 1966, provenite de la fabrica Porțile de Fier. Una dintre ele păstrează încă ștampila originală, mărturie materială a timpului din care provine.

Artista a transformat această pânză încărcată de istorie într-un suport pentru o tehnică mixtă, în care cartografia și pastelul gras se întâlnesc pentru a contura simboluri precum pacea, lumina, speranța, viața și recunoștința.

Este o dovadă a felului în care Luminița Radu descoperă în obiectele aparent banale posibilitatea unei noi existențe plastice. Materia nu este abandonată trecutului, ci recuperată și transformată în purtătoare de sens. Timpul nu dispare, ci rămâne imprimat în textură, în urme, în semne și în memoria suportului.

Această preocupare pentru straturile succesive ale memoriei este remarcată și de criticul de artă Valentin Ciucă, care identifică în pictura și grafica artistei interesul pentru descoperirea unor lumi trecute și imaginare. În lectura sa, structurile plastice ale Luminiței Radu sugerează vagul, aluzivul și aleatorul, iar semnele timpului revolut devin prezențe memorabile, deschizând ferestre către imaginar și către posibilități de interpretare.

Un parcurs artistic construit prin cercetare și consecvență

Născută la 22 iulie 1979, la Galați, Luminița Radu și-a început formarea artistică la Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin”, pe care l-a absolvit în 1997, continuându-și studiile la Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design din Iași, secția Grafică, în 2002.

Din 2009 este membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Bacău, și activează ca profesor la Liceul de Artă „George Apostu” din Bacău. Este o prezență constantă în viața artistică contemporană, participând la expoziții, proiecte și tabere internaționale de creație, între care Rezidența Tescani.

Activitatea sa a fost recunoscută prin numeroase distincții, printre care Premiul pentru pictură Atelier 35 al UAP Iași, Premiul Muzeului Național de Artă al Moldovei din Chișinău, în cadrul Saloanelor Moldovei, Premiul III la Bienala de Gravură de la Chișinău (2019), Premiul UAP Bacău (2020), Mențiunea Specială la Bienala Națională de Gravură „Gabriel Popescu” din Târgoviște (2021) și Premiul II la Bienala Națională de Grafică „Constantin Găvenea” din Tulcea (2024).

Parcursul său artistic a beneficiat de atenția unor specialiști precum Maria Bilașevschi, Marius Manta și Luiza Barcan, ale căror contribuții critice și eseistice au evidențiat originalitatea unui limbaj vizual aflat la intersecția dintre tradiție, spiritualitate și experiment contemporan.

Arta ca formă de mărturisire

Ceea ce particularizează creația Luminiței Radu este capacitatea de a reuni două direcții aparent distincte: rigoarea construcției plastice și libertatea unei expresii profund personale. În lucrările sale se întâlnesc hieratismul și dinamismul, figurativul și abstractul, memoria tradiției răsăritene și deschiderea către inovația limbajului artistic occidental.

Artista preia coduri vizuale arhaice, semne ale folclorului și elemente ale imaginarului religios, pe care le reconfigurează într-o expresie contemporană. Alegoria devine instrument de explorare a unor teme fundamentale, iar personajele surprinse în atitudini hieratice par suspendate între două lumi: una a existenței materiale și alta a revelației spirituale.

Într-o epocă în care discursul artistic este adesea dominat de experimentul formal și de explorarea unor teritorii conceptuale diverse, Luminița Radu își asumă o direcție distinctă, în care sensibilitatea, credința și introspecția rămân repere fundamentale. Originalitatea sa nu constă doar în alegerea unor teme spirituale, ci și în capacitatea de a le transforma într-un limbaj plastic coerent, susținut de o cercetare tehnică atentă și de o autentică experiență interioară.

Pentru artistă, arta este, înainte de toate, o formă de vitalitate și de comunicare sufletească. Întrebată de ce este importantă în viața sa și de ce trebuie încurajată, Luminița Radu răspunde simplu și convingător: „Arta este cea care ne umple sufletul, ne provoacă trăiri, sentimente, stări, indiferent de ce natură ar fi ele. Arta ne face să ne simțim vii!”

Poate că tocmai aici se află cheia întregului său demers artistic. În capacitatea de a transforma materia în memorie, simbolul în emoție și experiența personală în limbaj universal. „Cu timp și fără timp” devine astfel mai mult decât o expoziție de pictură și grafică: este o invitație la contemplare, la redescoperirea unor valori spirituale și la întâlnirea cu acea parte profundă a ființei pe care ritmul cotidian o lasă adesea în umbră.

Iar îndemnul artistei – „Dragii mei, trebuie să vă permiteți să visați, să zâmbiți și să fiți speciali!” – capătă, în acest context, valoarea unei declarații de credință în puterea artei de a păstra vie sensibilitatea umană.

În universul Luminiței Radu, timpul nu este doar o măsură a trecerii, ci o materie care se imprimă, se transformă și se spiritualizează. Iar ceea ce rămâne dincolo de el este tocmai esența unei căutări artistice autentice: lumina, memoria și nevoia de a da formă nevăzutului.