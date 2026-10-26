AFDJ Galaţi: Parchetul European a trimis în judecată şase inculpaţi în dosarul remorcherelor

Patru funcţionari publici ai Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ) Galaţi, o persoană fizică şi o societate comercială au fost trimişi în judecată de Parchetul European, într-un dosar privind achiziţia a două remorchere pentru Dunărea de Jos. Prejudiciul estimat de procurori este de aproximativ 7 milioane de euro, reprezentând fonduri europene.

Potrivit comunicatului publicat luni, 26 octombrie, de Parchetul European (EPPO), dosarul a fost înaintat Tribunalului Iaşi. Ancheta vizează modul în care au fost achiziţionate două remorchere multifuncţionale cu clasă de gheaţă, destinate navigaţiei pe căile fluviale, printr-un proiect finanţat din fonduri europene în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014–2020.

Licitaţie cu cerinţe pentru nave maritime

Potrivit procurorilor europeni, caietul de sarcini al licitaţiei ar fi inclus cerinţe tehnice specifice navelor maritime, deşi cele două remorchere erau destinate navigaţiei pe ape interioare. Aceste condiţii ar fi restrâns numărul ofertanţilor eligibili şi ar fi favorizat o singură companie. Cele două nave au fost livrate în 2021, însă aveau un pescaj de 2,6 metri, peste limita maximă de doi metri prevăzută în contract. Pescajul reprezintă adâncimea până la care corpul unei nave se scufundă în apă şi determină adâncimea minimă necesară pentru navigaţie în siguranţă. Cu toate acestea, cei patru funcţionari publici ai AFDJ Galaţi ar fi acceptat remorcherele şi ar fi semnat procesele-verbale de recepţie finală, în care se menţiona în mod fals că navele respectau cerinţele tehnice din contract.

Remorcherele nu pot fi folosite în orice condiţii de navigaţie

Diferenţa dintre pescajul prevăzut în contract şi cel real afectează posibilitatea utilizării navelor pe traseul pentru care au fost construite. Conform EPPO, din cauza pescajului mai mare, remorcherele pot fi folosite în siguranţă numai atunci când nivelul apei este suficient de ridicat. Situaţia le limitează utilizarea pe Dunăre, în special în perioadele cu nivel scăzut al apei, tocmai una dintre condiţiile în care asemenea nave ar trebui să poată interveni. Pe lângă cei patru funcţionari publici, o persoană fizică şi o societate comercială sunt acuzate că ar fi contribuit la schema presupus frauduloasă.

Procurorii europeni estimează că prejudiciul adus bugetului Uniunii Europene se ridică la aproximativ 7 milioane de euro. În cazul în care vor fi găsiţi vinovaţi, inculpaţii riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între trei ani şi zece ani şi şase luni.

Dosarul remorcherelor, anchetat de mai mulţi ani

Monitorul de Galaţi a relatat anterior despre acest dosar. În septembrie 2026, relatam că Parchetul European pusese în mişcare acţiunea penală faţă de patru salariaţi ai AFDJ Galaţi, în urma unor ordonanţe emise la 15 iulie 2026. Tot atunci, Consiliul de Administraţie al AFDJ a decis ca regia să se constituie parte civilă în dosarul penal şi să solicite recuperarea unui prejudiciu de 41.821.365 de lei, echivalentul a aproximativ 8,3 milioane de euro, la care să se adauge inflaţia şi dobânda legală penalizatoare.

Suma solicitată de AFDJ este distinctă de prejudiciul de aproximativ 7 milioane de euro estimat în comunicatul actual al Parchetului European. Cele două valori provin din demersuri diferite şi nu trebuie confundate.

Toate persoanele trimise în judecată beneficiază de prezumţia de nevinovăţie până când vinovăţia lor va fi stabilită potrivit legii.