Librăria Humanitas Galați a găzduit vineri, 20 noiembrie 2026, lansarea celui mai recent volum semnat de scriitorul Iulian Tănase, „Istoria însingurării de la Dumnezeu la Sylvia Plath”, apărut la Editura Trei. Evenimentul se va desfășura sub forma unui dialog între autor și profesorul Doru Căstăian, iar seara se va încheia cu o sesiune de autografe.

Volumul propune o formulă literară originală, în care o sută de poeme dau glas unor personaje și personalități marcante ale culturii universale. De la Dumnezeu, Socrate, Platon și Shakespeare până la Sylvia Plath, fiecare personaj devine protagonistul propriei confesiuni, vorbind la persoana întâi despre sine, despre viață și, uneori, despre moarte.

Ideea cărții s-a născut în urma unei provocări, după cum mărturisește autorul. Inițial, proiectul urmărea să exploreze singurătatea fiecărui personaj, inclusiv pe cea a lui Dumnezeu. Pe parcursul scrierii, însă, confesiunile au căpătat o turnură neașteptat de comică, transformând ceea ce putea fi o meditație gravă asupra însingurării într-un spectacol literar plin de ironie și umor.

„Nu m-a deranjat să mă distrez scriind această carte”, spune Iulian Tănase, care recunoaște că volumul cuprinde și o veritabilă incursiune în istoria filosofiei, într-o formulă accesibilă și ludică.

Construcția cărții amintește de celebrul volum „Antologia orășelului Spoon River”, de Edgar Lee Masters, în care personajele își spun poveștile asemenea unor epitafuri, dezvăluind atât întâmplări din timpul vieții, cât și aspecte legate de propria moarte. În viziunea lui Tănase, această structură devine un pretext pentru a privi istoria culturii din perspective surprinzătoare, cu multă libertate imaginativă și o ironie subtilă.

„Istoria însingurării de la Dumnezeu la Sylvia Plath” rescrie astfel milenii de cultură într-un registru ludic, într-un veritabil „stand-up metafizic”, oscilând între poantă și tragedie, între farsă și melancolie, între ființă și neant. În spatele comicului se conturează însă o reflecție profundă asupra vulnerabilității umane și a singurătății, de la dimensiunea cosmică până la cea intimă.

Daniel Nica surprinde esența volumului în prezentarea sa: „Într-o istorie ce pleacă de la singurătatea cosmică înspre singurătatea personală, se desfășoară o anatomie sclipitoare și provocatoare a unei vulnerabilități nevindecabile. Râsul care o va însoți este, poate, unicul antidot la disperarea de a fi singur, o formă de pudoare față de goliciunea condiției umane”.

Umorul devine, de altfel, una dintre temele centrale ale întâlnirii cu cititorii. „Umorul te poate apropia foarte mult de propria persoană”, afirmă Iulian Tănase, sugerând că râsul nu este doar un instrument al divertismentului, ci și o modalitate de autocunoaștere și de raportare la propriile vulnerabilități.

Cartea a fost primită cu entuziasm de cei care au avut ocazia să o citească. Scriitoarea Ana Barton o consideră o „joacă filosofică” de o generozitate aparte, în care autorul își invită cititorul să descopere, alături de el, perspective noi asupra unor personaje și figuri emblematice.

La rândul său, Mădălina Nicoleta Popescu descrie volumul drept o colecție de poeme „savuroase, inteligente și pline de farmec”, o lectură care îmbină umorul cu reflecția și pune la încercare, în cel mai plăcut mod, cultura generală a cititorului.

Remus Boldea remarcă efectul cumulativ al celor o sută de texte, care, citite în succesiune, pot provoca „hohote de râs cinice, filosofice și biblice”, considerând cartea un adevărat festin literar și umoristic. Pentru Cristian Iftode, Iulian Tănase este „un filosof dulce-amar, captiv într-un trup de poet cu apucături de umorist și exasperant simț al limbii, în cel mai bun sens”.

Volumul este ilustrat de Andrei Gamarț.

Iulian Tănase – scriitorul care apropie filosofia de literatură și umor

Născut la 3 septembrie 1973, Iulian Tănase este scriitor, trainer de creative writing și storytelling și realizator al podcastului RSS Reloaded. A absolvit Facultatea de Comerț din cadrul Academiei de Studii Economice din București, apoi Facultatea de Filosofie a Universității din București, unde a urmat și un master în Consiliere Filosofică.

A fost redactor la „Academia Cațavencu” (1997–2010) și „Revista Kamikaze” (2010–2011), precum și realizator de programe la Radio Guerrilla (2004–2019). În activitatea sa literară, a susținut lecturi publice în China, Hong Kong, Germania, Austria, Italia, Slovenia și România, iar cărțile sale au fost traduse în mai multe limbi, printre care germana, franceza, engleza, mandarina, slovena, turca și esperanto.

A publicat poezie, proză scurtă, romane și literatură pentru copii, semnând volume precum „Iubitafizica”, „Sora exactă”, „Abisa”, „Adora”, „Cucamonga”, „Oase migratoare”, „Teoria tăcerii”, „Dumneziac”, „Teoria fricii” și „Te rog să nu vii în timp ce dorm”.

Activitatea sa a fost recompensată cu premii literare internaționale, între care Hubert Burda Preis, pentru poezie, obținut în Germania, în 2009, și premiul „1+1+1=1 Trinität”, pentru proză, acordat în Austria, în 2011.

Dincolo de literatură, Iulian Tănase este preocupat și de consilierea filosofică, domeniu pe care îl distinge clar de predarea tradițională a filosofiei. Consilierul filosofic nu oferă lecții și nu ține prelegeri, ci devine un partener de dialog, pornind de la experiențele concrete ale persoanei și de la întrebările pe care viața le aduce în prim-plan. Filosofia nu este punctul de sosire al unei lecții, ci un instrument de explorare a propriei existențe.

O întâlnire cu literatura, râsul și marile întrebări ale existenței

Lansarea de la Galați se anunță mai mult decât o simplă prezentare editorială: va fi o invitație la dialog despre singurătate, identitate, cultură, moarte și puterea umorului de a face suportabile marile întrebări ale existenței.

Prin cele o sută de voci pe care le aduce laolaltă, Iulian Tănase demonstrează că până și cele mai grave teme pot fi privite dintr-un unghi neașteptat, fără a-și pierde profunzimea. Uneori, râsul devine cea mai subtilă formă de luciditate, iar ironia, o cale de apropiere de noi înșine.