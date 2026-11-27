Într-o epocă dominată de consumul rapid al imaginii şi de efemeritatea instantaneului digital, artistul fotograf gălăţean Marcel Marcu propune publicului, în data de 02 decembrie, ora 18.00, o întoarcere la tăcere, observaţie cultivată şi introspecţie. Prezent pe simezele Muzeului de Artă Vizuală Galaţi şi apreciat atât pe plan local, cât şi pe platforme internaţionale de artă vizuală, creatorul îşi defineşte demersul artistic drept o „scriere cu sinele”.

Pentru Marcel Marcu, aparatul de fotografiat nu este un simplu instrument de înregistrare mecanică a realităţii exterioare, ci un mijloc de traducere vizuală a unor compoziţii deja „văzute” în imaginaţie. Spre deosebire de obiceiul fotografilor de a surprinde multiple cadre din care selectează ulterior, artistul gălăţean consumă etapa de selecţie prin observaţie activă şi ridică aparatul doar pentru acel cadru unic, care în secunda declanşării există deja ca o compoziţie finală.

Lumina ca personaj principal şi lucrări expuse fără etichete

În viziunea lui Marcel Marcu, lumina depăşeşte rolul pur tehnic şi devine personajul principal al compoziţiei. Razele soarelui decupează siluete, desenează geometrii neaşteptate pe faţadele clădirilor, creează contraste dramatice în fotografia alb-negru şi strecoară o notă de mister printr-o simplă fereastră. „Pentru mine, fotografia este un mod de a scrie cu mine însumi.”

Departe de ostentaţia efectelor artificiale, stilul său mizează pe autenticitate, minimalism şi rigoare compoziţională:

Subiecte construite pe contrast: Arhitectura urbană, structurile industriale, reflexiile, siluetele umane în contralumină şi frânturile de natură traduc tensiunea dintre monumental şi intim într-un limbaj fotografic sobru, dominat de o linişte monumentală.

Dialog tăcut cu privitorul: Fotografiile sale nu oferă răspunsuri definitive sau naraţiuni închise, ci deschid ferestre către stări de spirit precum melancolia, mirarea, echilibrul sau căutarea.

Expunere fără inscripţii sau descrieri: Minimalismul imaginii este completat de regia expunerii actuale, în care opera de artă este eliberată total de inscripţii, note, titluri sau etichete, oferindu-i spectatorului libertatea deplină de a-şi proiecta propriile emoţii în interiorul cadrului.

Reperele artistice care definesc stilul lui Marcel Marcu

Sensibilitatea vizuală a fotografului gălăţean se situează la intersecţia dintre rigoarea formei, empatia umană şi libertatea expresivă, fiind modelată de admiraţia pentru patru nume monumentale ale artei vizuale universale:

Edward Weston: Maestrul purităţii formale, de la care împrumută disciplina privirii capabile să transforme un detaliu banal, un contur organic sau un joc de umbre într-o sculptură bidimensională.

Sebastiao Salgado: Aduce dimensiunea etică şi emoţională, reflectată în căutarea demnităţii umane şi în folosirea contrastelor puternice de alb-negru pentru a da greutate poveştilor despre om şi natură.

Jan Saudek: Inspiră deschiderea către subiectivitate, simbolism şi asumarea imperfecţiunii, refuzând neutralitatea documentară în favoarea unei estetici personale.

Friedensreich Hundertwasser: Indică interesul pentru experimentul cromatic, ritmurile neobişnuite şi refuzul tiparelor rigide.

Prin fidelitatea faţă de propria sensibilitate şi capacitatea de a transforma lumina în cuvânt nescris, opera fotografică a lui Marcel Marcu demonstrează că forţa unei imagini nu stă în spectaculozitatea subiectului, ci în profunzimea şi onestitatea privirii — Liliana Tofan, curator proiect.