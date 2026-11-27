Într-o epocă dominată de consumul rapid al imaginii şi de efemeritatea instantaneului digital, artistul fotograf gălăţean Marcel Marcu propune publicului, în data de 02 decembrie, ora 18.00, o întoarcere la tăcere, observaţie cultivată şi introspecţie. Prezent pe simezele Muzeului de Artă Vizuală Galaţi şi apreciat atât pe plan local, cât şi pe platforme internaţionale de artă vizuală, creatorul îşi defineşte demersul artistic drept o „scriere cu sinele”.
Pentru Marcel Marcu, aparatul de fotografiat nu este un simplu instrument de înregistrare mecanică a realităţii exterioare, ci un mijloc de traducere vizuală a unor compoziţii deja „văzute” în imaginaţie. Spre deosebire de obiceiul fotografilor de a surprinde multiple cadre din care selectează ulterior, artistul gălăţean consumă etapa de selecţie prin observaţie activă şi ridică aparatul doar pentru acel cadru unic, care în secunda declanşării există deja ca o compoziţie finală.
În viziunea lui Marcel Marcu, lumina depăşeşte rolul pur tehnic şi devine personajul principal al compoziţiei. Razele soarelui decupează siluete, desenează geometrii neaşteptate pe faţadele clădirilor, creează contraste dramatice în fotografia alb-negru şi strecoară o notă de mister printr-o simplă fereastră. „Pentru mine, fotografia este un mod de a scrie cu mine însumi.”
Departe de ostentaţia efectelor artificiale, stilul său mizează pe autenticitate, minimalism şi rigoare compoziţională:
Sensibilitatea vizuală a fotografului gălăţean se situează la intersecţia dintre rigoarea formei, empatia umană şi libertatea expresivă, fiind modelată de admiraţia pentru patru nume monumentale ale artei vizuale universale:
Prin fidelitatea faţă de propria sensibilitate şi capacitatea de a transforma lumina în cuvânt nescris, opera fotografică a lui Marcel Marcu demonstrează că forţa unei imagini nu stă în spectaculozitatea subiectului, ci în profunzimea şi onestitatea privirii — Liliana Tofan, curator proiect.