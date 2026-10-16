Depozitarul Central, vizat de un atac cibernetic. Sistemele critice ale pieţei de capital nu au fost afectate

Depozitarul Central, una dintre instituţiile-cheie ale infrastructurii pieţei de capital din România, a fost ţinta unui atac cibernetic, identificat chiar în ziua producerii. Potrivit unui comunicat transmis vineri dimineaţă, 16 octombrie, instituţia a demarat măsuri de investigare şi remediere a incidentului.

Reprezentanţii Depozitarului Central au precizat că atacul nu a afectat sistemele critice de decontare şi registru. De asemenea, deţinerile de instrumente financiare şi informaţiile referitoare la tranzacţiile decontate nu au fost accesate, modificate sau compromise.

Conform instituţiei, atacul a vizat exclusiv aplicaţia auxiliară „Servicii Online pentru Investitori”, destinată persoanelor fizice din România care doresc să acceseze prin internet serviciile oferite de Depozitarul Central.

„Incidentul nu a determinat consecinţe asupra serviciilor şi funcţiilor critice şi importante ale Depozitarului Central care vizează activitatea de decontare şi registru, acestea desfăşurându-se în condiţii normale”, a transmis instituţia, subliniind că sistemele esenţiale şi datele privind instrumentele financiare nu au fost afectate.

Investitorii pot accesa în continuare serviciile Depozitarului Central

În pofida incidentului de securitate, investitorii îşi păstrează accesul la serviciile oferite de instituţie. Inclusiv operaţiunile disponibile în mod obişnuit prin intermediul aplicaţiei online pot fi solicitate prin canalele alternative de comunicare.

Astfel, deţinătorii de instrumente financiare pot apela în continuare la serviciile Depozitarului Central prin poştă sau prin prezentarea la ghişeul de la sediul secundar al instituţiei.

Totodată, Depozitarul Central a notificat autorităţile competente şi cooperează cu acestea pentru clarificarea circumstanţelor în care s-a produs atacul. În paralel, instituţia a intensificat monitorizarea sistemelor informatice pentru a identifica eventualele riscuri suplimentare şi pentru a preveni alte incidente.

Incidentul are loc într-un context în care ameninţările informatice reprezintă o preocupare tot mai mare pentru instituţiile publice şi companiile din România. Citeşte şi: Atacurile cibernetice s-au înmulţit în 2025. DNSC: Incidentele de compromitere a conturilor au crescut cu 353%.

Ce rol are Depozitarul Central în funcţionarea Bursei de Valori Bucureşti

Depozitarul Central îndeplineşte funcţii esenţiale pentru buna funcţionare a pieţei de capital din România, fiind responsabil de evidenţa deţinerilor de instrumente financiare şi de decontarea tranzacţiilor bursiere.

Instituţia face parte din grupul Bursei de Valori Bucureşti (BVB) şi administrează sistemul RoClear, prin intermediul căruia sunt gestionate conturile de instrumente financiare şi sunt efectuate operaţiunile de compensare şi decontare aferente tranzacţiilor înregistrate în sistem.

Prin urmare, faptul că sistemele critice şi evidenţele deţinerilor nu au fost afectate este un element important pentru continuitatea operaţiunilor pieţei de capital. Investigaţia autorităţilor şi măsurile suplimentare de monitorizare vor contribui la clarificarea incidentului şi la evaluarea eventualelor riscuri rămase.