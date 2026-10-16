Patru ani fără Nosfe. Artistul din Galați care a schimbat muzica urbană rămâne nemuritor în inimile celor care l-au iubit

Comunitatea hip-hop și fanii muzicii urbane din întreaga țară marchează o zi plină de nostalgie și durere, la împlinirea a patru ani de la trecerea în neființă a regretatului rapper gălățean Nosfe. Pe numele său real Darius Vlad Crețan, co-fondatorul trupei Șatra Benz s-a stins subit din viață în noaptea de 16 octombrie 2022, la doar 37 de ani, în urma unui infarct suferit imediat după un concert electrizant susținut la București. Vestea fulgerătoare de atunci a lăsat un gol imens în cultura urbană, dar mai ales în orașul său de suflet, Galațiul, locul unde s-a născut și unde revenea mereu cu mândrie pentru a concerta în fața publicului de acasă.

Dincolo de succesul de scenă și de sutele de piese memorabile care continuă să fie ascultate, plecarea prematură a artistului a lăsat în urmă o familie profund marcată de suferință. Soția sa, Mădălina Crețan, și fiica lor, Iris, au trecut prin momente de o profundă încărcătură emoțională, încercând să ducă mai departe moștenirea spirituală a celui care le-a fost stâlp și inspirație.

Mesajele sfâșietoare transmise de-a lungul anilor de cei apropiați, inclusiv rândurile emoționante ale mamei sale, au amintit permanent de inocența, bunătatea și generozitatea nativă a omului din spatele imaginii de rebel din Șatra Benz.

Sursa foto: Facebook Hiphoplive.ro

Timpul nu a șters dorul, ci a transformat suferința într-o promisiune de continuitate artistică. Foștii săi colegi de trupă și familia au depus eforturi constante pentru ca sutele de piese înregistrate de el să fie lansate, menținându-i vocea vie și relevantă în industria muzicală. Promisiunea scrisă pe coroana de flori la înmormântarea sa de la Dumbrăveni — „Dacă aș fi nemuritor, aș fi plictisit” — rămâne o emblemă a geniului său neconvențional, o dovadă că Nosfe a trăit intens, a iubit curat și va rămâne pentru totdeauna o legendă vie a Galațiului.