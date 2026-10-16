Fetiță de 12 ani mușcată de un câine scăpat dintr-o curte, în Tulcea. Proprietarul patrupedului s-a ales cu dosar penal

O fetiță în vârstă de 12 ani a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe din Tulcea după ce a fost mușcată de gleznă de un câine, în timp ce se deplasa pe o stradă din municipiu. Incidentul a fost semnalat autorităților printr-un apel la numărul unic de urgență 112, efectuat de mama minorei direct de la spital. Femeia le-a explicat oamenilor legii cum s-a petrecut agresiunea și a indicat imobilul în curtea căruia animalul s-a retras imediat după atac.

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea s-au deplasat de urgență la adresa indicată de mamă, unde au reușit să îl identifice pe proprietarul animalului. În urma discuțiilor, bărbatul a recunoscut incidentul și a explicat că totul s-a petrecut în momentul în care a deschis poarta imobilului pentru a ieși cu autoturismul din curte. Câinele a profitat de neatenție, a țâșnit pe stradă și a atacat-o pe minora care trecea prin zonă.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, echipajul de jandarmerie a întocmit actele de sesizare a organelor competente sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin. Proprietarul patrupedului este acum cercetat penal, urmând ca toate împrejurările concrete ale faptei să fie stabilite conform legii.

Reprezentanții legii avertizează că deținătorii de câini au obligația strictă de a asigura spațiile pentru a împiedica ieșirea necontrolată a animalelor.