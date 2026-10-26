Galați: Informare meteo de ploi și intensificări ale vântului cu rafale de până la 50 km/h

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă de luni, 26 octombrie, ora 10:00, până miercuri, 28 octombrie, ora 12:00. Fenomenele vizate includ ploi moderate cantitativ, precipitații mixte cu strat de zăpadă în zonele înalte de munte și intensificări temporare ale vântului în mai multe regiuni ale țării. În cursul zilei de luni, la munte se vor acumula izolat 10…20 l/mp, iar la altitudini de peste 1500 de metri vor predomina lapovița și ninsoarea, urmând să se depună un strat de zăpadă de până la 15 cm în Carpații Orientali și Meridionali.

Pe parcursul zilei de marți, 27 octombrie, aria ploilor se va extinde în sudul și estul teritoriului, inclusiv în zona Carpaților de Curbură, fiind afectată și regiunea Moldovei. Meteorologii avertizează că se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp și izolat de peste 20…30 l/mp. La altitudini mari, de peste 1700 de metri în Carpații Meridionali, temporar vor mai fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, unde se va mai depune un strat de zăpadă de general de 3…5 cm.

Vântul va prezenta intensificări temporare pe tot parcursul intervalului menționat. Dacă luni rafalele vor afecta în special vestul și sudul Olteniei și sudul Transilvaniei, marți intensificările se vor muta în sudul și centrul Moldovei, jumătatea de est a Munteniei și Dobrogea. În aceste zone, inclusiv în județul Galați, viteza vântului va atinge la rafală în general 40…50 km/h, în timp ce pe crestele montane se vor depăși viteze de 60…70 km/h.