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    Razie de proporții pe șoselele din Galați: Sute de șoferi testați și dosare penale în miez de noapte la Piscu și Oancea

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Razie de proporții pe șoselele din Galați: Sute de șoferi testați și dosare penale în miez de noapte la Piscu și Oancea

Maria ROMANIŢĂEveniment09.11.2026

Razie de proporții pe șoselele din Galați: Sute de șoferi testați și dosare penale în miez de noapte la Piscu și Oancea

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați au desfășurat o amplă acțiune preventiv-reactivă în weekendul 7-8 noiembrie 2026. Raziile, organizate în intervalul orar 20:00–04:00, au avut ca scop combaterea conducerii autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive pe drumurile din întreg județul.

Bilanțul filtrelor arată o mobilizare masivă din partea forțelor de ordine. Reprezentanții IPJ Galați au precizat că:

„În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au efectuat 655 de testări pentru depistarea consumului de alcool, dintre care 5 au avut rezultate pozitive”.

Dintre șoferii prinși pe picior greșit, trei au înregistrat valori contravenționale, în timp ce alți doi conducători auto au depășit valoarea critică, alegându-se direct cu dosare penale. De asemenea, au fost efectuate și 12 testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive.

Printre cazurile deosebite înregistrate se numără un bărbat de 35 de ani din comuna Tudor Vladimirescu, oprit pe DN 25, în localitatea Piscu, sâmbătă seară, în jurul orei 23:20. Polițiștii au stabilit că acesta conducea un autoturism, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice, iar:

„În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat”.

Câteva ore mai târziu, în noaptea de duminică spre luni, la ora 01:15, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Rădești au prins în flagrant un alt șofer iresponsabil. Un localnic de 58 de ani a fost depistat pe strada Mare, în localitatea Oancea, în timp ce conducea o autoutilitară, aparatul etilotest indicând o valoare de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pentru ambii bărbați, verificările au continuat conform procedurilor legale, IPJ Galați transmițând următorul mesaj oficial:

„Conducătorii auto au fost transportați la spital, în vederea recoltării de mostre biologice necesare stabilirii cu exactitate a alcoolemiei”.

În cele două cazuri, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

În urma acestor acțiuni de amploare, oamenii legii trag un nou semnal de alarmă. Polițiștii rutieri reamintesc conducătorilor auto că:

„Alcoolul și substanțele psihoactive afectează capacitatea de a conduce și pot avea consecințe grave asupra siguranței tuturor participanților la trafic. Nu vă urcați la volan sub influența acestora!”

Razie de proporții în județul Tulcea: Zeci de șoferi și doi bicicliști cu alcoolemii record, scoși din trafic de polițiști
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