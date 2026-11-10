Restricții majore în trafic la Galați: Bulevardul George Coșbuc se închide aproape trei luni pentru modernizare

Lucrările edilitare de amploare programate pentru perioada următoare vor impune oprirea completă a circulației pe un sector intens circulat din municipiu.
„Primăria municipiului Galați informează că, pentru buna desfășurare a lucrărilor de modernizare, bulevardul George Coșbuc va fi închis traficului rutier pe tronsonul cuprins între str. Brăilei și str. Tecuci, în perioada 11 noiembrie 2026 – 6 februarie 2027”, se arată în comunicatul oficial transmis de reprezentanții municipalității, șantierul urmând să rămână deschis pe parcursul întregii ierni.
Pentru a veni în sprijinul conducătorilor auto blocați în zona centrală, autoritățile locale au configurat și au dat publicității mai multe variante pentru ocolirea perimetrului de lucru.
„Rute ocolitoare recomandate:
- b-dul George Coșbuc – str. Tecuci – str. Morilor;
- b-dul George Coșbuc – str. Brăilei – str. G-ral Alexandru Cernat – str. Poșta Veche – str. Basarabiei;
- b-dul George Coșbuc – str. Tecuci – str. Crizantemelor – str. Constructorilor;
- str. Brăilei – str. Siderurgiștilor – str. Gheorghe Doja – str. Crizantemelor”, potrivit Primăriei Galați, aceste trasee fiind considerate cele mai bune opțiuni pentru menținerea fluenței.
Oamenii legii și constructorii atrag atenția că orice nerespectare a noilor reguli de circulație sau vandalizarea elementelor de siguranță de pe șantier va fi sancționată drastic.
„Pentru desfășurarea fluentă a traficului rutier, recomandăm ferm folosirea rutelor ocolitoare și atragem atenția asupra faptului că, atât conducătorii auto cât și pietonii, au obligația de a respecta semnalizarea rutieră instituită pe durata executării lucrărilor, mutarea/deteriorarea mijloacelor de delimitare a zonelor de lucru (garduri, balize etc), a dispozitivelor de semnalizare rutieră în general, fiind pedepsită conform prevederilor legislației în vigoare”, se specifică în informarea publică.
În funcție de evoluția reală din teren a echipelor de muncitori și de complexitatea intervențiilor la rețele, regulile din zonă pot fi adaptate pe parcurs.
„Precizăm că semnalizarea rutieră poate suferi modificări, în funcție de natura lucrărilor”, se arată în încheierea comunicatului transmis de autoritățile locale.