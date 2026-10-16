Alertă pentru firmele din Galați! Patronatul IMM cere de urgență amânarea amenzilor pentru coduri QR și plafonarea prețului la motorină

Patronatul IMM Galați a lansat un apel ferm către autorități, susținând demersurile la nivel național pentru protejarea antreprenorilor în fața unor blocaje birocratice și a scumpirilor sufocante. Organizația solicită Parlamentului suspendarea cu încă un an a amenzilor uriașe legate de introducerea codului QR pe bonurile fiscale, dar și reintroducerea de urgență pe ordinea de zi a Camerei Deputaților a proiectului privind plafonarea reală a adaosului comercial la motorină. Reprezentanții mediului de afaceri local avertizează că lipsa unor măsuri rapide va arunca în aer costurile operaționale ale firmelor din județ, generând noi scumpiri pentru consumatori.

Prima problemă majoră semnalată vizează obligativitatea tipăririi codului QR pe bonurile fiscale. Deși sancțiunile au fost suspendate până la 1 noiembrie 2026, firmele riscă amenzi cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei din cauza unui blocaj tehnic generat chiar de stat. Ministerul Finanțelor nu a reușit să emită normele metodologice necesare pentru punerea în practică a dispozițiilor legale, lăsându-i pe antreprenori în imposibilitatea tehnică de a se conforma.

„Avem un nou exemplu de reglementare făcută fără o consultare reală. Antreprenorii se trezesc că riscă amenzi din cauza unor obligații tehnic imposibile, din acte normative de care pare că au uitat și autoritățile publice, din moment ce nu au emis normele de aplicare nici după doi ani”, a declarat Florin Jianu, președintele IMM România.

În paralel, Patronatul IMM Galați și Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) cer măsuri dure pe piața carburanților, după ce proiectul de extindere a plafonării adaosului la motorină la rafinării și importatori a fost retras subit de la votul final din Camera Deputaților. Transportatorii și micii întreprinzători locali explică faptul că prețul motorinei dictează costul aproape tuturor bunurilor și serviciilor, iar eliminarea rafinăriilor din reglementarea inițială a fost o eroare legislativă majoră care trebuie corectată imediat.

Mediul de afaceri solicită adoptarea urgentă a amendamentelor și prelungirea stării de criză petrolieră până la 31 martie 2027 pentru a opri o nouă explozie a inflației.

Sursa foto: Desteptarea.ro