Micii Exploratori din Galați: Cum învață preșcolarii știința și tehnologia prin joacă și experimente practice

Trei grădinițe publice din municipiul Galați au transformat sălile de grupă în adevărate laboratoare de cercetare pentru cei mai mici dintre elevi. În cadrul proiectului „Micii Exploratori”, dezvoltat de Asociația eematico cu susținerea Fundației OMV Petrom, preșcolarii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani descoperă lumea înconjurătoare prin experimente, construcții și bricolaj.

Programul se află în plină desfășurare la Grădinița P.P. „Codruța”, Grădinița P.P. Nr. 30 și Grădinița P.P. Nr. 59, oferindu-le copiilor oportunitatea de a asimila concepte fundamentale de tip STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică) într-o manieră adaptată vârstei lor.

Pe lângă activitățile dinamice destinate micuților, inițiativa investește masiv în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din comunitatea locală. Educatorii beneficiază de sesiuni de formare dedicate, planuri de lecție structurate și kituri educaționale modulare și reutilizabile. Un aspect esențial al proiectului este că toate aceste resurse de învățare experiențială rămân în dotarea instituțiilor gălățene după finalizarea cursurilor, asigurând sustenabilitatea programului și permițând continuarea lecțiilor practice pe termen lung.

Componenta comunitară a adus o dinamică specială în procesul educațional din Galați prin organizarea unor întâlniri interactive realizate în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 17. În cadrul acestor evenimente, copiii, părinții și educatorii au format echipe strânse pentru a experimenta și a construi împreună mașinuțe propulsate cu ajutorul unor baloane.