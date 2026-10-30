Costel Fotea, președintele CJ Galați, după premierea a 102 elevi: „Performanța nu ține de locul în care înveți, ci de ambiție și determinare” 

Consiliul Județean Galați a premiat joi, 29 octombrie 2026, un număr de 102 elevi care au obținut rezultate deosebite la admiterea în liceu, continuând astfel, pentru al 10-lea an consecutiv, tradiția de a recompensa performanța școlară.

Campania vizează absolvenții din mediul rural, precum și din orașele Tecuci și Târgu Bujor, care au reușit să obțină medii de invidiat. Fiecare dintre tinerii incluși în program a fost recompensat financiar cu suma de 1.500 de lei din bugetul județean.

„Suntem mândri de copiii minunaţi din judeţul Galaţi, care, prin muncă, ambiţie şi perseverenţă, au reuşit să obţină rezultate excelente la învăţătură! Astăzi, alături de colegii din Consiliul Judeţean Galaţi, am avut bucuria de a premia 102 elevi cu medii peste 9,00 la admiterea în liceu. Fiecare copil a fost recompensat cu câte 1.500 de lei, în semn de apreciere pentru efortul şi rezultatele obţinute”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Anul acesta, tinerii premiați provin din unități de învățământ din 26 de localități ale județului Galați, printre care Tecuci, Târgu Bujor, Matca, Liești, Vânători, Cudalbi, Pechea, Tulucești, Fundeni sau Ghidigeni. Președintele instituției a subliniat că această inițiativă este o „tradiție de suflet” menită să le arate tinerilor că munca lor este recunoscută.

„Performanţa nu ţine de locul în care înveţi, ci de ambiţie, seriozitate şi determinare. În spatele fiecărei medii se află multe ore de studiu, sacrificii, dar şi sprijinul unor părinţi şi profesori dedicaţi”, a punctat Costel Fotea.

Șeful administrației județene a ținut să mulțumească întregului corp profesoral și familiilor care au ghidat acești copii pe drumul spre excelență, promițând că sprijinul financiar pentru educație va rămâne o prioritate la nivel județean.