Doliu în comunitatea academică din Galați: S-a stins din viață distinsa profesoară universitară Domnica Culache 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și întreaga comunitate academică locală sunt în doliu, după trecerea în neființă a profesoarei universitare dr. Domnica Culache.

Anunțul a fost făcut public de reprezentanții Serviciului Referințe al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” (BVAU) Galați. Născută pe 15 august 1934 în localitatea Țibeni, județul Suceava, renumita profesoară a lăsat în urmă o moștenire științifică remarcabilă și generații întregi de specialiști pe care i-a format cu dăruire.

Domnica Culache a fost o personalitate de referință în domeniul său, fiind absolventă a Facultății de Tehnologia Produselor Alimentare și Tehnică Piscicolă din cadrul Institutului Politehnic din Galați, promoția 1958. Ulterior, a devenit doctor în chimie și cadru didactic de elită la Facultatea de Industrie Alimentară a Universității „Dunărea de Jos”.

Recunoscută ca un specialist de excepție în tehnologia zahărului, ea a publicat numeroase cursuri universitare, articole științifice de specialitate și a deținut două brevete de invenții.

Vestea tristă a generat un val profund de emoție și numeroase mesaje de condoleanțe din partea foștilor studenți și colegi de catedră. Aceștia au descris-o ca pe un „dascăl de vocație” și o „fidelă colaboratoare a industriei zahărului”, căreia i-a dedicat întreaga sa activitate profesională, de-a lungul unei vieți lungi, pline și demne.

Alții au amintit, cu durere, că distinsa profesoară se va reîntâlni în lumină cu soțul și cu fiul său, plecați din această lume mult prea devreme.