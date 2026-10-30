Protest dramatic la Galați: Sute de siderurgiști au ieșit în stradă, neplătiți de șase luni și amenințați de executările silite 

Sute de angajați ai Combinatului Siderurgic Galați au protestat ore în șir în fața sediului Prefecturii, împinși de disperare după ce nu și-au mai primit salariile de jumătate de an. Fără sprijin din partea sindicatelor sau a Guvernului, cei peste 2.200 de muncitori rămași pe platforma industrială trăiesc la limita supraviețuirii, din împrumuturi și sprijinul rudelor, sub amenințarea permanentă că băncile le vor evacua familiile din case.

Situația devine crucială de la 1 noiembrie, când angajații urmează să intre în șomaj tehnic. Cu toate acestea, din cauza procedurii de concordat preventiv în care se află combinatul — aflat într-un proces de vânzare blocat — oamenii sunt prinși într-o adevărată capcană legislativă: din punct de vedere legal figurează ca salariați activi, astfel că nu pot beneficia de ajutoare sociale sau de șomaj.

Muncă pe jos și supraviețuire „din pomană”

Tensiunea a fost amplificată și de anularea transportului oferit de companie. Pentru că transportul din oraș către combinat nu mai este plătit, muncitorii sunt nevoiți să meargă pe jos kilometri întregi, prin ploaie, sau să plătească din propriile buzunare pentru a ajunge la un loc de muncă unde producția este oprită aproape complet.

„Am ajuns să ne întrețină copiii din alocație. Altfel nu se mai poate! În șomaj tehnic cine garantează că ne mai dă banii? Nu garantează nimeni. La combinat mergem pe jos, prin ploaie, sau ne rugăm de colegi și le dăm câte 10 lei. De unde bani? De la neamuri, de la soție…”, a mărturisit îndurerat unul dintre protestatari.

Situația este critică în special pentru familiile în care ambii soți lucrează în combinat și nu au nicio altă sursă de venit.

„După 30 de ani munciți la Oțelărie, nu mai am nicio soluție. Nu știu cât mai rezistăm. Ne este teamă că ne pierdem casa. Soția nu lucrează în altă parte, amândoi suntem în combinat. Nu avem niciun alt venit, doar dacă mă duc cu ziua ca să avem ce mânca. La energie electrică am restanțe de două luni și vin să îmi taie curentul, nici gazul nu mai avem cum să îl plătim”, a explicat Ștefan Groza, un alt angajat aflat în pragul evacuării.

Un reprezentant al angajaților, Costel Durdu — manager al portofoliului de produse și procese, cu o vechime de 36 de ani în combinat — a subliniat că valoarea muncii lor se regăsește în infrastructura din întreaga lume, însă prezentul îi tratează ca pe niște asistați social:

„Dreptul la viață al tuturor este amenințat. Suntem susținuți de familii, de prieteni, de vecini, prin pomană. Aceasta nu este o societate normală. Noi dorim să fim cetățeni, nu suntem cerșetori, dorim să muncim. Oțelurile produse la Galați se află în podurile și tunelurile din Istanbul, în podurile din Cehia, pe navele din șantierele navale. Am adus beneficii întregii societăți”, a declarat Costel Durdu.

Protestatarii cer deblocarea Fondului de Garantare. Managementul a demisionat în bloc

O delegație a protestatarilor a fost primită în audiență de prefectul județului Galați, George Toderașc. În timp ce conducerea de top și de nivel mediu a combinatului a demisionat deja în bloc, autoritățile locale promit că vor transmite cererile la nivel central.

„Am avut discuții cu o delegație a protestatarilor și am preluat doleanțele acestora pentru a le transmite imediat la București. Am comunicat deja Guvernului riscurile cu care se confruntă atât combinatul, cât și societatea gălățeană. Din cauza concordatului preventiv, angajații nu pot beneficia de ajutoare sociale, figurând ca salariați activi”, a declarat prefectul George Toderașc.

Principalul apel al muncitorilor este ca Guvernul să intervină direct și să achite salariile restante din Fondul de Garantare a Creanțelor Salariale. Cu toate acestea, oamenii au ieșit de la discuțiile cu prefectul sceptici. Rezolvarea poate veni doar de la București.

„Le-am zis de bani, de tot. Combinatul nu mai produce nimic de doi ani, s-a vândut fierul vechi, s-a tăiat pădurea combinatului și tot nu s-au plătit facturile la curent. I-am cerut prefectului măcar să bage o convenție de transport să ne ducă la muncă. A zis că va transmite un memorandum la Guvern… ca de obicei, promisiuni.”

Oamenii au lansat și un ultimatum: dacă până în luna decembrie autoritățile nu vor găsi o soluție concretă pentru achitarea restanțelor financiare, vor înceta să mai asigure inclusiv mentenanța echipamentelor din combinat, fapt ce ar putea duce la degradarea iremediabilă a platformei industriale. Într-un oraș în care rata șomajului este deja dublă față de media națională, colapsul combinatului amenință să arunce întreaga regiune într-o criză socială fără precedent.