Schimbări la vârful IPJ Galați: Comisarul-șef Gabriel Mitrea este noul inspector-șef al poliției gălățene 

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați are o nouă conducere începând de vineri, 30 octombrie 2026. Conducerea structurilor de poliție de la nivelul județului a fost reorganizată prin împuternicirea unor noi ofițeri în funcțiile de comandă, conform datelor oficiale transmise de reprezentanții instituției.

Printr-un comunicat oficial emis de IPJ Galați, s-a anunțat că domnul comisar-șef de poliție Mitrea Gabriel este împuternicit să exercite funcția de inspector-șef al Inspectoratului. Acesta va prelua comanda operațională și administrativă a tuturor structurilor din subordine.

Concomitent cu această numire, echipa de comandă a fost completată la nivel de management superior. Începând cu aceeași dată, domnul comisar-șef de poliție Ene Adrian este împuternicit să exercite funcția de adjunct al inspectorului-șef al IPJ Galați.