Elon Musk respinge acuzaţiile privind restricţiile Starshield în Ucraina şi indică armata SUA drept responsabilă

Elon Musk respinge acuzaţiile potrivit cărora SpaceX ar fi decis în mod independent să limiteze serviciile de comunicaţii prin satelit utilizate de armata ucraineană. Miliardarul susţine că sistemul militar Starshield este deţinut şi controlat de guvernul Statelor Unite, iar eventualele restricţii privind viteza sau utilizarea acestuia sunt stabilite de armata americană şi, în ultimă instanţă, de preşedintele SUA.

Informaţiile apărute ulterior complică însă situaţia. Potrivit unor surse citate de Reuters, ordinul de limitare a serviciilor ar fi pornit din interiorul Casei Albe şi ar fi fost transmis Departamentului Apărării. Până în prezent, autorităţile americane nu au clarificat oficial cine a autorizat măsura.

Controversa a izbucnit după ce Ucraina a raportat restricţii care au afectat comunicaţiile militare şi funcţionarea unor drone. Incidentul readuce în atenţie dependenţa forţelor ucrainene de infrastructura SpaceX şi ridică întrebări privind controlul asupra tehnologiilor de comunicaţii esenţiale pentru desfăşurarea operaţiunilor militare.

Musk susţine că Starshield se află sub controlul guvernului american

Elon Musk a făcut o distincţie între cele două servicii de comunicaţii prin satelit dezvoltate de SpaceX. Starlink este serviciul comercial de internet al companiei, în timp ce Starshield este conceput pentru clienţi guvernamentali şi militari americani.

Potrivit lui Musk, sistemele Starshield utilizate în Ucraina sunt deţinute şi controlate de guvernul SUA. Prin urmare, deciziile privind limitarea vitezei sau a modului de utilizare nu ar aparţine direct companiei sale, ci autorităţilor militare americane şi, în ultimă instanţă, preşedintelui Donald Trump.

Declaraţiile au venit în contextul în care oficialii ucraineni au încercat să afle de ce anumite servicii de comunicaţii folosite în operaţiunile militare au fost restricţionate.

Reuters relatează însă, citând mai multe persoane familiarizate cu situaţia, că ordinul ar fi provenit din interiorul Casei Albe şi ar fi fost transmis Departamentului Apărării. Nici Casa Albă, nici Pentagonul nu au confirmat public cine a luat decizia, astfel că responsabilitatea exactă rămâne neclară.

Restricţiile au afectat comunicaţiile şi operarea dronelor ucrainene

Pentru armata ucraineană, consecinţele pot depăşi cu mult o simplă reducere a vitezei conexiunii la internet. Starshield este utilizat pentru comunicaţii securizate, transmiterea informaţiilor şi susţinerea unor operaţiuni militare, inclusiv a celor care implică drone.

Restricţiile raportate în această săptămână ar fi afectat performanţa unor aparate fără pilot. Potrivit informaţiilor apărute, unele conexiuni se întrerupeau atunci când dronele depăşeau anumite viteze, ceea ce putea îngreuna desfăşurarea misiunilor.

Ucraina utilizează în paralel şi Starlink, serviciul comercial care a devenit esenţial pentru comunicaţiile din ţară încă din primele luni ale invaziei ruse din 2022. SpaceX a furnizat atunci mii de terminale, contribuind la menţinerea conectivităţii în condiţiile atacurilor asupra infrastructurii tradiţionale.

Relaţia dintre Kiev şi compania lui Musk a fost însă marcată de controverse. În 2022, miliardarul a refuzat extinderea acoperirii Starlink în anumite zone din apropierea Crimeei, invocând riscul ca reţeaua comercială să fie utilizată pentru o operaţiune ofensivă majoră. Episodul a generat dezbateri privind rolul unei companii private în deciziile care pot influenţa desfăşurarea unui război.

Serviciile au fost restabilite, dar dependenţa Ucrainei rămâne o problemă

Situaţia s-a schimbat rapid după apariţia informaţiilor despre restricţii. Surse din Ministerul ucrainean al Apărării au declarat că serviciile Starshield au revenit la capacitate completă, permiţând reluarea operaţiunilor afectate.

Restabilirea conexiunilor nu elimină însă întrebările ridicate de incident. Potrivit Associated Press, întreruperea temporară a provocat dificultăţi operaţionale şi a readus în discuţie riscul ca o componentă critică a comunicaţiilor militare ucrainene să depindă de decizii luate în afara ţării.

Contextul politic este, de asemenea, sensibil. Relaţiile dintre Washington şi Kiev au traversat o nouă perioadă de tensiuni, iar preşedintele ucrainean Volodîmîr Zelenski a vorbit despre pierderea unui „partener puternic”. Într-un conflict în care comunicaţiile securizate şi coordonarea rapidă sunt esenţiale, orice limitare a accesului la infrastructura prin satelit poate avea consecinţe directe pe câmpul de luptă.

Între timp, Musk continuă să susţină că SpaceX nu decide modul în care armata americană utilizează Starshield. Compania a intervenit şi în alte situaţii legate de război. În februarie 2026, Musk a declarat că SpaceX a blocat utilizarea neautorizată a Starlink de către Rusia, după apariţia informaţiilor potrivit cărora terminale ale serviciului ar fi fost folosite pentru ghidarea dronelor ruseşti.

Cine a ordonat, de fapt, restricţionarea Starshield?

Aceasta rămâne întrebarea centrală a controversei. Musk indică armata americană şi preşedintele SUA drept autorităţile responsabile pentru deciziile privind Starshield, în timp ce sursele Reuters susţin că ordinul de limitare ar fi pornit din interiorul Casei Albe.

Deşi serviciile au fost restabilite, incidentul evidenţiază o vulnerabilitate strategică pentru Ucraina: dependenţa de infrastructura de comunicaţii controlată de companii şi autorităţi din afara graniţelor sale.

Într-un război în care conectivitatea prin satelit susţine atât transmiterea informaţiilor, cât şi coordonarea operaţiunilor militare, deciziile politice privind accesul la aceste sisteme pot deveni la fel de importante precum performanţa tehnologiei în sine.