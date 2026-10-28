Tragedie feroviară de proporții în Spania: Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit violent, fiind raportate zeci de victime 

Un grav accident feroviar în care au fost implicate două trenuri de mare viteză a avut loc miercuri dimineață în Spania, pe linia care leagă capitala Madrid de regiunea Andaluzia, în apropiere de Toledo. Potrivit primelor informații centralizate de publicația HotNews.ro, impactul extrem de violent a dus la decesul a cel puțin 39 de persoane, conform serviciilor de urgență din Castilla-La Mancha, în timp ce alte surse oficiale confirmă momentan 10 decese, avertizând însă că bilanțul victimelor va crește aproape sigur în orele următoare.

Coliziunea s-a produs după ce un tren de mare viteză Renfe AVE, care se îndrepta spre Sevilla cu 397 de pasageri la bord, a lovit din spate un tren al companiei Iryo, oprit pe calea ferată, în care se aflau 147 de pasageri și un bebeluș. În urma impactului teribil, două vagoane au deraiat complet și s-au prăbușit de pe un terasament, martorii și supraviețuitorii descriind scene de groază, cu vagoane complet distruse și numeroase persoane rănite grav prinse între fiare.

Autoritățile spaniole au declanșat imediat Planul teritorial de urgență și au solicitat intervenția de urgență a Unității Militare de Urgență (UME) pentru sprijinirea operațiunilor de salvare, care sunt încă în plină desfășurare la fața locului. Ministrul Sănătății din Spania, Mónica García, a catalogat evenimentul drept „o tragedie de proporții”, precizând că toate spitalele din regiune și din Madrid sunt mobilizate pentru a prelua fluxul masiv de răniți.

Traficul feroviar pe întreaga linie de mare viteză Madrid-Andaluzia a fost complet suspendat, iar premierul spaniol Pedro Sanchez s-a declarat șocat de gravitatea evenimentului, transmițând un mesaj de solidaritate și sprijin pentru familiile afectate. Oficialii spanioli și echipele de anchetă încearcă în prezent să obțină toate datele posibile pentru a stabili cu exactitate din ce cauză mecanismele de siguranță nu au funcționat și cum a fost posibil ca cele două garnituri să se afle pe aceeași linie.

Foto: Ismael Herrero (EFE)