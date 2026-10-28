Percheziții în județele Galați și Gorj într-un dosar de corupere sexuală a minorilor: Un bărbat a fost reținut cu sprijinul polițiștilor gălățeni 

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Gorj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbunești, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Galați și Gorj. Descinderile au fost organizate în cadrul unui dosar penal în care un bărbat este bănuit de săvârșirea infracțiunilor de corupere sexuală a minorilor și agresiune sexuală asupra unui minor, acțiunea beneficiind de sprijinul direct al polițiștilor din cadrul IPJ Galați.

Din cercetările efectuate de oamenii legii a reieșit că, pe parcursul anului 2026, individul i-ar fi transmis în repetate rânduri unei minore fotografii cu conținut pornografic, prin intermediul unei aplicații de mesagerie online. De asemenea, conform anchetatorilor, bărbatul ar fi atins minora în zonele intime în mod repetat, fără acordul acesteia.

În urma administrării probatoriului și a perchezițiilor efectuate ieri, polițiștii au pus în executare și un mandat de aducere, suspectul fiind condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj pentru audieri. Oamenii legii au dispus măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, bărbatul fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Astăzi, 28 octombrie 2026, bărbatul urmează să fie prezentat în fața magistraților de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbunești cu propuneri legale. Cercetările sunt continuate sub supravegherea unității de parchet competente pentru a se stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-au produs faptele.