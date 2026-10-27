Se montează structura pentru cele 8.000 de panouri: Lucrări în forță la parcul fotovoltaic de la Tirighina 

Șantierul din zona Tirighina a intrat într-o nouă etapă, iar Primăria municipiului Galați informează că lucrările pentru amenajarea parcului fotovoltaic sunt în plină desfășurare. În prezent, constructorii amenajează structura de suport din oțel zincat și aluminiu, pasul obligatoriu înaintea amplasării celor 8.000 de module fotovoltaice. Investiția totală se ridică la 25 de milioane de lei, fonduri europene obținute de municipalitate prin Ministerul Energiei.

Proiectul transformă radical cele 6,2 hectare ale fostei gropi de gunoi, suprafața construită efectiv fiind de 2,5 hectare. Noua centrală electrică va fi dotată cu 40 de invertoare de putere unidirecționale trifazate și un post de transformare în anvelopă din beton. Cu o putere instalată de minimum 4 MW, parcul este proiectat să producă o cantitate anuală de 5.630 MWh de energie verde.

Odată finalizată, centrala va fi racordată la sistemul energetic național, iar energia electrică generată va fi folosită direct de municipalitate. Aceasta va acoperi o parte importantă din consumul necesar pentru iluminatul public din Galați. Proiectul este finanțat prin Programul „Fondul pentru Modernizare”, în cadrul apelului dedicat capacităților de producție din surse regenerabile pentru autoconsumul entităților publice.

Lucrările sunt executate de Asocierea Colectiv Energy SRL – Elsaco Solutions SRL – Elsaco Electronic SRL. Conform graficului de execuție asumat, întregul obiectiv de la marginea orașului urmează să fie finalizat în vara anului viitor.