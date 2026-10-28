Atenție, gălățeni! Se oprește curentul în oraș și județ. Zonele afectate astăzi, 28 octombrie 2026

Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) – Sucursala Galați anunță o serie de întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică pentru perioada 26 – 30 octombrie 2026. Aceste sistări temporare sunt necesare pentru efectuarea unor lucrări indispensabile de întreținere și asigurarea bunei funcționări a instalațiilor electrice din județ.
Sunt vizați atât consumatori casnici, cât și agenți economici din municipiile Galați și Tecuci, precum și din comunele Matca și Ghidigeni. Pentru a vă putea planifica activitățile, compania a transmis calendarul complet și intervalele orare în care energia electrică va fi oprită.
Iată lista completă a localităților și străzilor afectate, organizată pe zile:
Reprezentanții sucursalei își cer scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi de curent. Informații actualizate în timp real sunt disponibile pe site-ul oficial al companiei, la rubrica Suport/Întreruperi energie electrică. Pentru relații suplimentare, cetățenii pot suna la numărul de telefon 0236 929 sau la linia gratuită Telverde 0800 500 205.