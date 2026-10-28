Luptă aprigă pentru supraviețuire: Oțelul Galați caută cele trei puncte cu Sepsi și evadarea din subsolul clasamentului

S-a tras cortina peste meciurile din cea de-a 13-a etapă. Oțelul Galați a pierdut la Ovidiu după un thriller cu Farul Constanța, scor 3-4 după ce a revenit de la 0-3 și 1-4.

Oțelarii lui Rui Duarte vor juca duminică, 1 noiembrie, pe teren propriu cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe și au nevoie de cele trei puncte puse în joc ca să evadeze din zona minată a clasamentului.

Rezultatele complete din etapa a 13-a:

FC Botoșani – Petrolul 1-3

Corvinul – U Cluj 0-3

FK Csikszereda – FC Voluntari 2-1

FC Argeș – UTA 0-1

FCSB – Rapid 4-1

Farul – OȚELUL 4-3

CFR Cluj – Dinamo 2-2

Sepsi OSK – U Craiova 0-5

Clasament:

Dinamo – 30 puncte U Craiova – 29 p Rapid – 27 p Petrolul – 23 p U Cluj – 22 p FCSB – 21 p Farul – 20 p UTA – 18 p CFR Cluj – 17 p Corvinul – 16 p FC Botoșani – 14 p Sepsi OSK – 14 p FC Argeș – 12 p OȚELUL GALAȚI – 12 p FC Voluntari – 8 p FK Csikszereda – 5 p

Programul celei de-a 14-a etape:

Vineri, 30 octombrie:

Rapid – FK Csikszereda, ora 20.30

Sâmbătă, 31 octombrie:

Corvinul – FC Argeș, ora 16.00

Petrolul – CFR Cluj, ora 19.00

Duminică, 1 noiembrie:

OȚELUL GALAȚI – Sepsi OSK, ora 15.00

U Craiova – FC Botoșani, ora 17.30

Dinamo – UTA, ora 20.30

Luni, 2 noiembrie:

FC Voluntari – Farul, ora 17.30

U Cluj – FCSB, ora 20.30

Sursa foto: Sportul Ilustrat