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    Luptă aprigă pentru supraviețuire: Oțelul Galați caută cele trei puncte cu Sepsi și evadarea din subsolul clasamentului

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Luptă aprigă pentru supraviețuire: Oțelul Galați caută cele trei puncte cu Sepsi și evadarea din subsolul clasamentului

Catalin RĂDULESCUSportJust now

Luptă aprigă pentru supraviețuire: Oțelul Galați caută cele trei puncte cu Sepsi și evadarea din subsolul clasamentului

S-a tras cortina peste meciurile din cea de-a 13-a etapă. Oțelul Galați a pierdut la Ovidiu după un thriller cu Farul Constanța, scor 3-4 după ce a revenit de la 0-3 și 1-4. 

Un meci spectaculos cu două reprize diametral opuse la Ovidiu: Oțelul Galați a revenit după ce a fost condusă cu 3-0 și 4-1, dar nu a mai putut evita înfrângerea

Oțelarii lui Rui Duarte vor juca duminică, 1 noiembrie, pe teren propriu cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe și au nevoie de cele trei puncte puse în joc ca să evadeze din zona minată a clasamentului. 

Rui Duarte, antrenor Oțelul Galați: „Mental trebuia să intrăm în joc cu atitudinea potrivită, cu sentimentul că putem juca, la 0-3 am schimbat atitudinea, agresivitatea. Trebuie să ne corectăm greșelile”

Rezultatele complete din etapa a 13-a: 

  • FC Botoșani – Petrolul 1-3 
  • Corvinul – U Cluj 0-3 
  • FK Csikszereda – FC Voluntari 2-1 
  • FC Argeș – UTA 0-1 
  • FCSB – Rapid 4-1 
  • Farul – OȚELUL 4-3 
  • CFR Cluj – Dinamo 2-2 
  • Sepsi OSK – U Craiova 0-5 

Clasament: 

  1. Dinamo – 30 puncte 
  2. U Craiova – 29 p 
  3. Rapid – 27 p 
  4. Petrolul – 23 p 
  5. U Cluj – 22 p 
  6. FCSB – 21 p 
  7. Farul – 20 p 
  8. UTA – 18 p 
  9. CFR Cluj – 17 p 
  10. Corvinul – 16 p 
  11. FC Botoșani – 14 p 
  12. Sepsi OSK – 14 p 
  13. FC Argeș – 12 p 
  14. OȚELUL GALAȚI – 12 p 
  15. FC Voluntari – 8 p 
  16. FK Csikszereda – 5 p 

Programul celei de-a 14-a etape: 

Vineri, 30 octombrie: 

  • Rapid – FK Csikszereda, ora 20.30 

Sâmbătă, 31 octombrie: 

  • Corvinul – FC Argeș, ora 16.00 
  • Petrolul – CFR Cluj, ora 19.00 

Duminică, 1 noiembrie: 

  • OȚELUL GALAȚI – Sepsi OSK, ora 15.00 
  • U Craiova – FC Botoșani, ora 17.30 
  • Dinamo – UTA, ora 20.30 

Luni, 2 noiembrie: 

  • FC Voluntari – Farul, ora 17.30 
  • U Cluj – FCSB, ora 20.30 

Sursa foto: Sportul Ilustrat 

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