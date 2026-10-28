Luptă aprigă pentru supraviețuire: Oțelul Galați caută cele trei puncte cu Sepsi și evadarea din subsolul clasamentului

S-a tras cortina peste meciurile din cea de-a 13-a etapă. Oțelul Galați a pierdut la Ovidiu după un thriller cu Farul Constanța, scor 3-4 după ce a revenit de la 0-3 și 1-4.
Oțelarii lui Rui Duarte vor juca duminică, 1 noiembrie, pe teren propriu cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe și au nevoie de cele trei puncte puse în joc ca să evadeze din zona minată a clasamentului.
Rezultatele complete din etapa a 13-a:
- FC Botoșani – Petrolul 1-3
- Corvinul – U Cluj 0-3
- FK Csikszereda – FC Voluntari 2-1
- FC Argeș – UTA 0-1
- FCSB – Rapid 4-1
- Farul – OȚELUL 4-3
- CFR Cluj – Dinamo 2-2
- Sepsi OSK – U Craiova 0-5
Clasament:
- Dinamo – 30 puncte
- U Craiova – 29 p
- Rapid – 27 p
- Petrolul – 23 p
- U Cluj – 22 p
- FCSB – 21 p
- Farul – 20 p
- UTA – 18 p
- CFR Cluj – 17 p
- Corvinul – 16 p
- FC Botoșani – 14 p
- Sepsi OSK – 14 p
- FC Argeș – 12 p
- OȚELUL GALAȚI – 12 p
- FC Voluntari – 8 p
- FK Csikszereda – 5 p
Programul celei de-a 14-a etape:
Vineri, 30 octombrie:
- Rapid – FK Csikszereda, ora 20.30
Sâmbătă, 31 octombrie:
- Corvinul – FC Argeș, ora 16.00
- Petrolul – CFR Cluj, ora 19.00
Duminică, 1 noiembrie:
- OȚELUL GALAȚI – Sepsi OSK, ora 15.00
- U Craiova – FC Botoșani, ora 17.30
- Dinamo – UTA, ora 20.30
Luni, 2 noiembrie:
- FC Voluntari – Farul, ora 17.30
- U Cluj – FCSB, ora 20.30
Sursa foto: Sportul Ilustrat