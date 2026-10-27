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    Doi bărbați din Umbrărești au fost arestați după un scandal la o terasă din localitate 

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Doi bărbați din Umbrărești au fost arestați după un scandal la o terasă din localitate 

Maria ROMANIŢĂEveniment27.10.2026

Doi bărbați din Umbrărești au fost arestați după un scandal la o terasă din localitate 

Doi bărbați din localitatea Umbrărești au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetați într-un dosar de tâlhărie calificată. Decizia a fost luată de magistrații Judecătoriei Liești, după ce persoanele în cauză fuseseră reținute inițial de polițiști pentru 24 de ore. 

Incidentul care a dus la deschiderea dosarului penal a avut loc în cursul zilei de 24 octombrie. Din verificările efectuate de anchetatori, a reieșit că cei doi bărbați, cu vârste de 18 și 50 de ani, se aflau pe terasa unei societăți comerciale situate pe strada Ștefan cel Mare din localitate. Pe fondul consumului de alcool, între aceștia și un alt localnic, în vârstă de 48 de ani, a izbucnit un conflict verbal. 

Situația a degenerat rapid, iar cei doi suspecți l-au agresat fizic pe bărbatul de 48 de ani, fiindu-i sustrasă ulterior o sumă de bani din portofel. În urma cercetărilor preliminare, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Liești au dispus reținerea suspecților, iar a doua zi i-au prezentat în fața instanței cu propunere de arestare. 

Oamenii legii amintesc că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție. 

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