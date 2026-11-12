Cine a câștigat Asia Express 2026. Gabi Torje și Alin Alexuc au plecat acasă cu marele trofeu și premiul de 30.000 de euro

Marea finală a sezonului 9 „Asia Express – Drumul Mătăsii”, difuzată aseară, 11 noiembrie 2026, la Antena 1, și-a desemnat marii câștigători. Fostul internațional român Gabi Torje și luptătorul Alin Alexuc-Ciurariu au reușit să ajungă primii la prezentatoarea Irina Fodor și au cucerit trofeul competiției, dar și marele premiu în valoare de 30.000 de euro.

După o aventură de 54 de zile care le-a pus la încercare rezistența fizică și spiritul de echipă pe un traseu spectaculos prin Uzbekistan și China, cei doi sportivi în vârstă de 36 de ani au câștigat cursa decisivă desfășurată pe străzile din Shanghai.

„N-am alergat doar pentru un trofeu, ci pentru fiecare moment în care nu am renunțat”, a fost mesajul transmis după înmânarea trofeului „Perla Orientului”.

Un duel al sportivilor, la un an după victoria lui Gabi Tamaș și Dan Alexa

Victoria obținută de Gabi Torje și Alin Alexuc confirmă forma excelentă a sportivilor în acest show de televiziune, venind la un an distanță după ce sezonul anterior a fost câștigat de o altă echipă formată din foști fotbaliști, Gabi Tamaș și Dan Alexa.

Pe lângă premiul cel mare de 30.000 de euro (sumă din care se vor reține taxele aferente conform legislației), cei doi învingători își vor rotunji veniturile și cu sumele obținute din amuletele câștigate pe parcursul etapelor din competiție.

Finala sezonului 9 a înregistrat și un record de audiență pentru acest sezon, ținând sute de mii de telespectatori în fața televizoarelor până după miezul nopții pentru a vedea deznodământul cursei de pe Drumul Mătăsii.