VIDEO | Adusă „de păr” la Irina Fodor! Mirela Vaida și Valerie Lungu, scandal monstru și date afară de gazde în miezul nopții la Asia Express

Ediția de luni seară a emisiunii Asia Express a adus în prim-plan cel mai tensionat moment al sezonului, protagonistele fiind Mirela Vaida și Valerie Lungu. Cele două obținuseră deja cazarea pentru noapte, însă atmosfera s-a tensionat brusc în momentul în care au încercat să folosească telefonul de la producție pentru a traduce o replică către gazde. S-a ajuns rapid la o adevărată dispută pentru aparat, iar când Mirela Vaida a încercat să îi ia telefonul din mână, Valerie Lungu a început să țipe, moment care a declanșat un scandal de proporții în interiorul locuinței.

Nervii întinși la maximum și țipetele din timpul conflictului au speriat teribil familia care acceptase inițial să le ofere adăpost. Indignate de scandalul izbucnit în propria casă și de lipsa de respect, gazdele au luat o decizie radicală și le-au dat afară în miezul nopții. Pentru a gestiona situația de criză, echipa de producție a intervenit de urgență, iar concurentele au fost mutate la un hotel din zonă. Chiar și acolo, în timp ce împărțeau aceeași cameră și dormeau în același pat, tensiunile au continuat la cote înalte, cele două reproșându-și reciproc atitudinea. Ulterior, Mirela Vaida a dezvăluit la testimoniale că, după ce s-au închis camerele de filmat, Valerie a venit pe partea ei de pat și i-a căutat mâna pe sub pernă pentru a-și cere iertare, un gest pe care prezentatoarea TV l-a catalogat însă ca fiind total fals și ipocrit.

După o noapte albă plină de reproșuri, tensiunile au continuat la cote maxime și a doua zi, în timpul cursei, când cele două vedete s-au certat din nou și au refuzat inițial să mai participe la probe. În cele din urmă, realizând că orgoliile le vor elimina definitiv din competiție, au decis să lase armele jos, iar reconcilierea s-a lăsat cu momente de umor savuros la care nimeni nu se aștepta. În fața Irinei Fodor, Mirela Vaida a adus-o în glumă „de păr” pe Valerie Lungu, demonstrând publicului că au reușit să treacă peste scandal și să își ceară scuze. „Suntem oameni, ne-am certat, dar ne-am împăcat”, au concluzionat cele două la testimoniale.

De altfel, dincolo de scandalul de la cazare, ediția de luni seară a stârnit un val uriaș de reacții și comentarii critice pe rețelele de socializare și din cauza unui alt moment controversat. Fanii emisiunii au taxat dur o scenă în care Valerie a împins-o pe Mirela Vaida pe parcursul cursei, gestul devenind rapid viral în online și împărțind telespectatorii în două tabere radicale.