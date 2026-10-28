Now Reading: Accident grav la ieșirea din Lacu Sărat: O persoană a rămas încarcerată, iar traficul a fost complet blocat 

1
  • 01

    Accident grav la ieșirea din Lacu Sărat: O persoană a rămas încarcerată, iar traficul a fost complet blocat 

Light Dark

Accident grav la ieșirea din Lacu Sărat: O persoană a rămas încarcerată, iar traficul a fost complet blocat 

Maria ROMANIŢĂRegional28.10.2026

Slider Image
Slider Image

Un grav accident rutier a avut loc ieri seară la ieșirea din satul Lacu Sărat, fiind implicate două autoturisme. La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o autospecială de descarcerare, echipajele acționând rapid pentru gestionarea situației de criză. 

În urma impactului dintre cele două mașini au rezultat două victime, ambele în stare conștientă, însă una dintre ele a rămas încarcerată printre fiarele contorsionate. Salvatorii au lucrat contracronometru pentru extragerea persoanei blocate și pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor la locul evenimentului. 

Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Brăila a intervenit la fața locului cu două autovehicule medicale. După ce victima încarcerată a fost extrasă cu succes, ambele persoane au fost preluate de echipajele medicale și transportate de urgență la UPU Brăila pentru investigații amănunțite. 

Din cauza severității impactului și a operațiunilor de salvare, traficul rutier în zona ieșirii din satul Lacu Sărat a fost complet blocat pe durata intervenției. 

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp
Upvote0PointsDownvote

0 Votes: 0 Upvotes, 0 Downvotes (0 Points)

0In Love0Happy0Not Sure0OMG0Angry0Sad0LOL0Cry0Silly0Crazy

Leave a reply

Articole similare

Previous Post

Next Post

SONDAJ DE OPINIE

Ce este cel mai important pentru dumneavoastră la Faleza Dunării din Galaţi?

371 voturi MonitorulDeGalati.ro

BeautyStartupconsultanta achizitii publiceAdmitereDetectivMica Publicitate 2OnReminderVeterinar

Follow
Caută
Derulați în sus
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp