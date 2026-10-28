Accident grav la ieșirea din Lacu Sărat: O persoană a rămas încarcerată, iar traficul a fost complet blocat 

Un grav accident rutier a avut loc ieri seară la ieșirea din satul Lacu Sărat, fiind implicate două autoturisme. La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o autospecială de descarcerare, echipajele acționând rapid pentru gestionarea situației de criză.

În urma impactului dintre cele două mașini au rezultat două victime, ambele în stare conștientă, însă una dintre ele a rămas încarcerată printre fiarele contorsionate. Salvatorii au lucrat contracronometru pentru extragerea persoanei blocate și pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor la locul evenimentului.

Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Brăila a intervenit la fața locului cu două autovehicule medicale. După ce victima încarcerată a fost extrasă cu succes, ambele persoane au fost preluate de echipajele medicale și transportate de urgență la UPU Brăila pentru investigații amănunțite.

Din cauza severității impactului și a operațiunilor de salvare, traficul rutier în zona ieșirii din satul Lacu Sărat a fost complet blocat pe durata intervenției.