Galaţiul se pregăteşte pentru sărbătorile de iarnă: Patinoar suspendat deasupra fântânii arteziene, aurore boreale în Grădina Publică şi un Revelion de poveste în stradă

Primăria Municipiului Galaţi a lansat documentaţia pentru organizarea celei de-a IV-a ediţii a festivalului „Feerie de iarnă – Universul Crăciunului” (perioada 27 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027). Cu un buget estimat de 1.000.000 lei fără TVA, municipalitatea îşi propune să transforme oraşul într-o destinaţie magică de sărbători, aducând atracţii în premieră.

Iată cum va arăta programul complet al evenimentelor şi surprizele pregătite pentru gălăţeni prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei:

Târgul de Crăciun „Universul Crăciunului” – Magie pură în Grădina Publică

Grădina Publică va deveni epicentrul sărbătorilor, fiind complet reconfigurată printr-un concept digital 3D imersiv. Spaţiul va găzdui atracţii de top şi spectacole unice:

Patinoarul Circular Suspendat: Cea mai spectaculoasă atracţie de anul acesta va fi un patinoar artificial de 900 mp, ridicat pe o platformă metalică la 1,80 metri direct deasupra fântânii arteziene din parc.

Spectacole de lumini şi efecte unice în ţară:

• „Aurora Boreală printre copaci” – un show nocturn zilnic care va reproduce faimosul fenomen polar prin tehnologie laser şi moving-heads.

• „La ora exactă NINGE!” – trei reprezentaţii zilnice cu ninsoare artificială de poveste, sincronizată cu muzică şi lumini.

• „Pădurea Fermecată” & „Tărâmul de Gheaţă” – alei complet luminate arhitectural, tuneluri cu aspect de cristal şi un Castel de Gheaţă monumental.

• „Luna XXL” – o sferă gonflabilă luminoasă de 3 metri diametru ce va părea suspendată printre copaci, alături de o butaforie de 3 metri a „Crăiesei Zăpezii”.

• „Aurora Boreală printre copaci” – un show nocturn zilnic care va reproduce faimosul fenomen polar prin tehnologie laser şi moving-heads. • „La ora exactă NINGE!” – trei reprezentaţii zilnice cu ninsoare artificială de poveste, sincronizată cu muzică şi lumini. • „Pădurea Fermecată” & „Tărâmul de Gheaţă” – alei complet luminate arhitectural, tuneluri cu aspect de cristal şi un Castel de Gheaţă monumental. • „Luna XXL” – o sferă gonflabilă luminoasă de 3 metri diametru ce va părea suspendată printre copaci, alături de o butaforie de 3 metri a „Crăiesei Zăpezii”. Orăşelul copiilor şi distracţie pentru familie: Pe lângă o roată panoramică de minimum 16 metri înălţime, vizitatorii se vor bucura de un carusel, o pistă de tubing şi un simulator virtual Roller Coaster 6D cu tematică de Crăciun.

Tradiţii, Moş Crăciun şi fapte bune:

• Foişorul va deveni Atelierul lui Moş Crăciun, unde copiii vor face facepainting, turtă dulce şi decoraţiuni.

• Între 14 şi 24 decembrie, Moş Crăciun va fi prezent zilnic în propria casă amenajată în târg.

• Se va derula campania umanitară „Umple sacul Moşului!” şi concursul „Împodobim brazii” dotat cu un premiu de 3.000 de lei pentru şcolile şi liceele locale.

• Foişorul va deveni Atelierul lui Moş Crăciun, unde copiii vor face facepainting, turtă dulce şi decoraţiuni. • Între 14 şi 24 decembrie, Moş Crăciun va fi prezent zilnic în propria casă amenajată în târg. • Se va derula campania umanitară „Umple sacul Moşului!” şi concursul „Împodobim brazii” dotat cu un premiu de 3.000 de lei pentru şcolile şi liceele locale. 9 zile pline de concerte şi spectacole culinare: Scena principală va găzdui cel puţin 9 evenimente majore (în zilele de 27, 28, 29, 30 noiembrie şi 1, 5, 6, 19, 20 decembrie) cu artişti naţionali şi locali, cete de urşi şi colindători. Pe lângă show-ul inaugural cu foc şi gheaţă de pe 27 noiembrie, vor fi organizate show-uri culinare live de Ignat şi Crăciun.

Zonă gastronomică rustică: Cel puţin 20 de căsuţe din lemn cu design special aprobat şi trei mari terase tradiţionale vor asigura gustări calde, vin fiert şi produse artizanale.

Revelionul în stradă 2026-2027 – Show de 4 ore şi megashow pirotehnic

Pentru noaptea dintre ani, municipalitatea pregăteşte o petrecere de proporţii în aer liber. Locaţia finală va fi aleasă dintr-o listă de trei propuneri tehnice.

Programul nopţii de Revelion va include:

Maraton muzical de 4 ore: Condus de un MC/prezentator, show-ul va include un mix dinamic pentru toate vârstele.

Seturi DJ live: Minimum 120 de minute de muzică mixată live, urmată de un show de 90 de minute de muzică electronică (techno, house, drum and bass) dedicat tinerilor.

Spectacol culinar festiv: O demonstraţie gastronomică dedicată mesei de Revelion.

Foc de artificii: Un spectacol pirotehnic de minimum 10 minute, cu o cadenţă extrem de intensă (250-400 de lovituri pe minut) şi efecte la înălţimi mari, între 40 şi peste 150 de metri.

Cu un mix spectaculos de tehnologie modernă, spectacole de lumini imersive şi respect pentru tradiţiile româneşti, ediţia din acest an promite să transforme Galaţiul într-un reper al sărbătorilor de iarnă.