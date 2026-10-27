Windows 11 va renunţa la suportul pentru anumite stick-uri USB şi carduri SD din ianuarie 2027

Microsoft avertizează că, începând cu actualizarea de securitate programată pentru 12 ianuarie 2027, Windows 11 nu va mai permite accesarea anumitor stick-uri USB şi carduri SD formatate cu alte sisteme de fişiere decât cele uzuale: FAT, FAT32, NTFS şi exFAT.

Schimbarea vizează dispozitivele de stocare formatate cu ReFS (Resilient File System), un sistem de fişiere dezvoltat de Microsoft ca succesor modern al NTFS. Deşi a fost conceput pentru a oferi o gestionare mai sigură şi mai fiabilă a volumelor mari de date, ReFS nu a ajuns să înlocuiască NTFS în utilizarea obişnuită. Acum, Microsoft se pregăteşte să elimine suportul pentru dispozitivele de stocare externe care folosesc acest format.

Folosit în special pentru stocarea şi protejarea copiilor de siguranţă, ReFS va deveni astfel inutilizabil în mod implicit pe dispozitivele externe vizate de noua restricţie. Datele existente nu vor fi şterse automat, însă Windows 11 nu le va mai putea accesa în mod normal după instalarea actualizării.

Există, totuşi, o posibilitate de ocolire a acestei limitări. Administratorii de sistem pot modifica politica de grup „RefsRemovableDeviceMountPolicy” sau anumite valori din Registrul Windows pentru a permite montarea acestor dispozitive. Opţiunile sunt destinate în principal calculatoarelor administrate în medii profesionale, astfel că utilizatorii fără experienţă ar trebui să evite modificarea manuală a acestor setări.

Microsoft a dezvoltat ReFS ca o alternativă modernă la NTFS, cu accent pe integritatea datelor, rezilienţă şi gestionarea volumelor de stocare de mari dimensiuni. Printre caracteristicile sale se numără suportul pentru volume de până la 35 de petabytes, echivalentul a aproximativ 35 de milioane de gigabytes în sistemul zecimal.

O asemenea capacitate este impresionantă, chiar dacă pare exagerată în contextul unui stick USB obişnuit. În plus, pe fondul scumpirii soluţiilor de stocare pentru PC, alimentată inclusiv de cererea tot mai mare din partea centrelor de date dedicate inteligenţei artificiale, capacităţile extreme oferite de ReFS rămân mai degrabă relevante pentru infrastructurile profesionale decât pentru utilizatorii casnici.

Microsoft nu a explicat în detaliu motivele din spatele acestei decizii. Una dintre posibilele explicaţii ar putea fi problemele de compatibilitate asociate utilizării ReFS pe dispozitive detaşabile, în special atunci când acestea sunt conectate la sisteme diferite. Deocamdată, însă, aceasta rămâne doar o ipoteză.

Pentru majoritatea utilizatorilor, schimbarea nu ar trebui să aibă un impact semnificativ, deoarece stick-urile USB şi cardurile SD sunt formatate, de regulă, cu FAT32 sau exFAT. Totuşi, cei care folosesc medii de stocare externe formatate cu ReFS ar trebui să verifice din timp compatibilitatea şi să îşi protejeze datele înainte de instalarea actualizării din ianuarie 2027.