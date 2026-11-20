Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Tulcea au dispus ieri, 19 noiembrie 2026, reținerea a doi bărbați, în vârstă de 37 și 47 de ani, cercetați pentru trafic de droguri de mare risc, iar în sarcina unuia dintre ei și pentru trafic de droguri de risc.

Potrivit anchetatorilor, în perioada cuprinsă între primăvara anului 2023 și noiembrie 2026, bărbatul în vârstă de 37 de ani ar fi procurat, deținut și vândut, pe raza municipiilor București și Ploiești, amfetamină, cocaină și substanță cristalină 3-CMC (cunoscută sub denumirea generică de „cristal”), cu sume cuprinse între 200 și 2.000 de lei, în funcție de cantitatea tranzacționată.

Totodată, din cercetări a reieșit că, în intervalul octombrie 2025 – noiembrie 2026, cel de-al doilea suspect, în vârstă de 47 de ani, ar fi deținut și vândut canabis în municipiul București, la prețuri cuprinse între 200 și 800 de lei.

Peste 1 kilogram de substanțe interzise și 150 de comprimate ecstasy, ridicate la percheziții

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate miercuri, 18 noiembrie, în municipiile București și Ploiești, polițiștii și procurorii au descoperit și ridicat:

Peste 1 kilogram de substanțe interzise de mare risc (amfetamină și 3-CMC);

Aproximativ 150 de comprimate ecstasy și o cantitate de canabis;

Recipiente și pungi cu diverse substanțe aflate în curs de expertizare, precum și obiecte purtând urme de substanță;

Sume de bani în lei, euro și lire sterline, alături de alte mijloace de probă.

Tot ieri, 19 noiembrie 2026, procurorii DIICOT Tulcea au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Tulcea cu propunerea de arestare preventivă a celor doi inculpați, pentru o perioadă de 30 de zile.

Acțiunea a fost realizată împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate (SCCO) Tulcea, cu sprijinul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din București și Ploiești, precum și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești.

(Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.)