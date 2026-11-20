Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Tulcea continuă și pe parcursul acestui weekend, sâmbătă și duminică, acțiunile ample de control în trafic destinate verificării transporturilor de marfă și de persoane, desfășurate în cadrul operațiunii europene TRUCK & BUS.

Potrivit IPJ Tulcea, în cadrul filtrelor rutiere sunt verificate legalitatea efectuării transportului, documentele șoferilor și ale autovehiculelor, respectarea timpilor legali de conducere și odihnă, precum și starea tehnică a vehiculelor aflate în trafic.