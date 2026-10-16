Şofer din Şendreni, reţinut după ce a fost prins la volan cu o alcoolemie uriaşă în sânge

Poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Rurală Galaţi au dispus reţinerea pentru 24 de ore a unui bărbat în vârstă de 46 de ani din comuna Şendreni. Acesta este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, după ce rezultatele probelor de laborator au indicat o valoare alarmantă a alcoolemiei.

Incidentul a avut loc în noaptea de 4 spre 5 octombrie 2026, în jurul orei 23:50, când bărbatul a fost oprit în trafic de poliţişti pe strada Unirii din localitatea de domiciliu. La testarea iniţială cu aparatul etilotest, aparatul a indicat valoarea de 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, analizele toxicologice de sânge au confirmat starea avansată de ebrietate, stabilind o îmbibaţie de 2,48 g/l alcool pur în sânge.

Bărbatul a fost escortat şi introdus direct în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Galaţi. Acesta urmează să fie prezentat în cursul zilei de astăzi, 16 octombrie 2026, în faţa unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi pentru dispunerea măsurilor legale ce se impun.