70% dintre români nu s-au testat niciodată pentru depistarea hepatitei C

Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO) a analizat comportamentul românilor cu privire la afecţiunile hepatice în cadrul unui sondaj de opinie cu reprezentativitate naţională realizat de CURS în perioada octombrie-noiembrie 2018. Conform datelor, aproximtiv 70% (69%) dintre persoanele chestionate au răspuns că nu s-au testat niciodată pentru a depista dacă sunt infectate cu virusul hepatitic C. Doar un procent de 6% susţine că a făcut un astfel de test în ultimul an. Acest lucru în ciuda faptului că peste 90% dintre români sunt conştienţi de gravitatea hepatitei C.

Programul fără interferon pentru pacienţii care suferă de hepatita C, desfăşurat de Ministerul Sănătăţii prin CNAS, a intrat deja în cel de-al treilea an, dar 72% din populaţia României nu ştie că există această posibilitate de tratament. În aceste condiţii, 57% dintre cei diagnosticaţi cu hepatita C au urmat acest tip de tratament, fără interferon, şi 36% varianta cu interferon, restul de 7% spun că nu au urmat niciun tratament. O lipsa a informării demonstrează şi faptul că mai mult de jumătate dintre respondenţi nu cunoaşte faptul că, de anul acesta, fiecare persoană asigurată are dreptul să se testeze gratuit (analiza markerilor virali pentru hepatitele B şi C) cu trimitere de la medicul de familie.

Majoritatea românilor nominalizează cancerul şi ciroza ca şi complicaţii generate de afecţiunile hepatice, dar, din păcate, 44% dintre persoanele care au răspuns în cadrul sondajului declară că nu ştiu cum poate fi prevenită apariţia unei boli hepatice. De semnalat că, pe subiectul privind informarea, bucureştenii stau cel mai bine, 80% din populaţie având cunoştinţe privind metodele de prevenţie. Lipsa informaţiilor generează şi modificarea comportamentului, iar un sfert dintre români recunoaşte că şi-ar schimba atitudinea dacă ar afla că o persoană apropiată are hepatită şi ar interacţiona mai puţin cu aceasta. De altfel, dintre pacienţii cu hepatită, o treime mărturiseşte că a întâmpinat probleme la locul de muncă.

APAH-RO încurajează românii să meargă la medicul de familie şi să ceară trimitere pentru analiza markerilor virali. Hepatitele reprezintă boli infecţioase, de cele mai multe ori asimptomatice, fapt care generează pericole majore întrucât cei afectaţi pot transmite virusul în orice moment. În acelaşi timp, doar prin implementarea conceptului ”test&treat” se vor vedea rezultate în cea mai scurtă perioadă, atât din punct de vedere medical, dar şi financiar. Un pacient depistat este nevoie să primească automat tratamentul necesar, altfel continuă să rămână un factor de risc pentru întreaga societate. Persoanele diagnosticate cu hepatita C trebuie să ştie că, din septembrie anul acesta, a intrat în vigoare un nou contract cost-volum-rezultat pentru programul cu interferon free şi, potrivit noilor prevederi, pacienţii începând cu gradul unu de fibroză au acces la tratament. În plus, medicii au la dispoziţie, în sistem de decontare, toate terapiile inovatoare existente pe piaţa din România pentru ca tratamentul fiecărui bolnav să fie cât mai personalizat. Testarea şi tratarea trebuie să fie obiectivele României pentru eliminarea hepatitelor. În acest sens APAH-RO va continua şi va intensifica numărul campaniilor de testare în perioada următoare. În acest an, asociaţia a testat peste 1.000 de persoane, în special din cadrul populaţiei defavorizate din toată ţara.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), hepatitele virale B şi C reprezintă provocări majore, afectând 325 de milioane de oameni. Aceste afecţiuni generează cancer hepatic şi provoacă anual 1,34 milioane de decese deoarece cel puţin 60% din cazurile de cancer hepatic au la bază testarea târzie, respectiv accesul la tratament pentru hepatitele B şi C în stadii avansate ale bolii.