Două cazuri de antrax şi unul de malarie confirmate în România

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino" a confirmat, ieri, diagnosticul de antrax pentru două persoane internate la Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Dr. Matei Balş" din Bucureşti. Cei doi pacienţi sunt în stare stabilă şi se află sub atenta supraveghere a medicilor. Un pacient are o formă uşoară, cutanată, iar fiul are o formă medie a bolii, dar fără risc de complicaţii. Amândoi au primit tratament şi toate îngrijirile adecvate, încă din momentul suspiciunii diagnosticului. Pacienţii au semnalat că au manipulat şi consumat carne de oaie provenind din gospodăria proprie. Medicii subliniază că există un risc minim de transmitere între oameni.

În plus, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti a fost informată de Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale "Dr. Victor Babeş" cu privire la confirmarea, prin analize de laborator, a unui caz de malarie. Pacientul, un bărbat în vârstă de 69 de ani, cu domiciliul în Bucureşti, se află în stare stabilă şi urmează tratament medicamentos specific. Potrivit informaţiilor, acesta nu a călătorit recent în străinătate. Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti derulează o anchetă epidemiologică. De la începutul anului, în România au fost raportate 21 de cazuri de malarie, toate cu istoric de călătorie în ţări endemice de malarie.