Administrarea de antibiotice gravidelor în cazul naşterii asistate ar reduce semnificativ riscul de infecţie

Administrarea tuturor femeilor care au nevoie de naştere asistată, prin utilizarea forcepsului sau a ventuzei, a unei doze unice de antibiotice reduce la aproape jumătate riscul de infecţie, arată un nou studiu preluat de Press Association, potrivit Agerpres. Experţii care au participat la realizarea cercetării susţin că actualele recomandări ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) ar trebui actualizate, astfel încât femeile care au nevoie de naştere asistată să primească o doză preventivă de antibiotice. O astfel de procedură ar reduce infecţiile în cazul proaspetelor mame cu peste 7.000 de cazuri anual în Regatul Unit, incluzând septicemia, care poate pune reprezenta un pericol pentru viaţa pacientei, au mai precizat cercetătorii. Studiul a ajuns la concluzia că doar circa o femeie din 10 (11%) a dobândit o infecţie după ce a primit antibiotice, în comparaţie cu una din 5 (19%) dintre cele care au primit un placebo. În fapt, folosirea antibioticelor a scăzut per ansamblu, un număr mai mic de femei având nevoie de acestea pentru tratarea infecţiilor. Noul studiu, publicat în revista medicală The Lancet, are la bază un studiu clinic realizat în 27 de maternităţi din Regatul Unit. Femeile au fost împărţite, în mod aleator, în două grupe: o primă grupă, alcătuită din 1.715 femei, a primit intravenos o singură doză de amoxicilină (din grupul penicilinelor) şi acid clavulanic la cât mai scurt timp, dar nu la mai multe de şase ore după naştere. Celălalt grup, format din 1.705 femei, a primit un placebo (soluţie salină). În total, 65% dintre nou-născuţi au fost aduşi pe lume cu ajutorul forcepsului, iar 35%, prin aplicarea unei ventuze, 89% dintre femei având nevoie de epiziotomie (o incizie în zona perineului pentru a facilita expulzia fătului). Cercetătorii au analizat apoi datele cu privire la o infecţie confirmată sau la o suspiciune de infecţie într-un interval de şase săptămâni de la naştere. Dintre femeile pentru care cercetătorii au avut la dispoziţie date complete la finalul studiului, 180 - dintre cele aparţinând grupului care a primit amoxicilină şi acid clavulanic - au prezentat o infecţie confirmată sau o suspiciune de infecţie (11% din 1.619 femei), în comparaţie cu 306 din grupul care a primit soluţia placebo (19% din 1.606 femei). Acest fapt arată că antibioticele au redus riscul de infecţie aproape la jumătate. În ceea ce priveşte infecţiile, s-a constatat o reducere cu 56% a cazurilor de septicemie, înregistrându-se 11 cazuri în grupul care a primit antibiotice, în comparaţie cu 25 de cazuri în celălalt grup. Studiul a arătat totodată că, pentru fiecare 100 de doze suplimentare de antibiotic administrate preventiv (profilactic), 168 de doze ar putea fi evitate datorită unui număr mai mic de infecţii după naştere. Adoptarea unei politici prin care să fie administrate antibiotice tuturor femeilor din acest grup ar putea reduce astfel folosirea per ansamblu a antibioticelor cu 17%, susţin cercetătorii. "Aceste rezultate subliniază nevoia urgentă de a schimba recomandările curente ale OMS în ceea ce priveşte antibioticele precum şi recomandările altor organizaţii din Regatul Unit, America de Nord, Asia şi Australia, care nu recomandă profilaxie de rutină cu antibiotice în cazul naşterilor asistate", spune profesorul Marian Knight, de la University of Oxford, conducătorul cercetării. "Infecţiile asociate sarcinii sunt o cauză importantă de deces şi boli grave. Aproape una din cinci femei dezvoltă o infecţie după naşterea vaginală asistată, iar rezultate noastre arată că acest lucru ar putea fi redus la aproape jumătate cu o singură doză profilactică de antibiotic." Studiul este cel mai amplu de acest gen realizat până în prezent. Femeile care nasc prin cezariană primesc deja antibiotice în mod obişnuit întrucât s-a demonstrat că acestea reduc riscul infectării plăgii, inflamării uterului şi alte infecţii materne grave cu un procent cuprins între 60% şi 70%. Noul studiu arată că femeile care primesc antibiotice au un risc mai mic de a li se infecta sau rupe cusăturile şi au avut parte de mai puţină durere şi mai puţină nevoie de îngrijire intimă pentru această zonă. Femeile care au primit antibiotice au avut o probabilitate mică de a necesita asistenţă din partea unui medic, asistentă sau moaşă, precum şi de o vizită la spital din cauza modului în care se vindecă rana. Potrivit cercetătorilor, costurile totale medii suportate de Serviciul Naţional de Sănătate din Marea Britanie (NHS) la şase săptămâni de la naştere au fost cu 52,60 lire sterline mai mici în grupul femeilor care au primit antibiotice, comparativ cu cel cărora le-a fost administrat un placebo (102,50 lire sterline în comparaţie cu 155,10 lire sterline). O femeie din grupul care a primit soluţia placebo a suferit o erupţie cutanată, iar două femei din grupul de antibiotice au raportat alte reacţii alergice, una dintre acestea prezentând o reacţie adversă severă. În 2016, la nivel global, un număr estimat de 19.500 de femei au decedat din cauza infecţiilor asociate cu sarcina, au notat cercetătorii. Chiar şi în cazul ţărilor cu venituri mari, infecţiile reprezintă cauza pentru 1 din 20 de decese maternale. Mai mult, pentru fiecare femeie care moarte din cauza unei infecţii legate de sarcină, alte 70 de femei dezvoltă o infecţie gravă, care poate provoca probleme pe termen lung.

Editorial Monitorul de Galaţi protestează pentru Autostrada Moldovei timp de 15 minute, la ora 15.00, pe 15 martie Colectivul cotidianului Monitorul de Galaţi a decis să se alăture protestului omului de afaceri din Suceava, Ştefan Mandachi, care a construit un metr ... Scris de: Nicoleta ROGOJINA