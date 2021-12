Alimentele care nu trebuie să îţi lipsească de pe masa de Revelion

Se spune că pentru un an îmbelşugat este bine ca la miezul nopţii, de Revelion, pe masă să fie pahare şi farfurii pline, iar fiecare membru al familiei să aibă bani asupra sa. Paharele, farfuriile şi buzunarele goale sunt semnele unui an sărac, consideră superstiţioşii.

Oamenii nu împrumută bani, bijuterii sau alte obiecte de preţ în prima zi din an şi nici nu plătesc datorii sau taxe, nu duc gunoiul şi nu oferă daruri, toate acestea fiind semne de sărăcie în anul ce abia începe. Unii merg chiar mai departe cu superstiţia şi, dacă sunt nevoiţi să scoată ceva din casă, cheamă pe altcineva în acest sens.

La miezul nopţii, toate uşile şi ferestrele trebuie să fie larg deschise. Făcând acest lucru vei permite noului an să pătrundă în casa ta, iar spiritele rele vor părăsi locuinţa odată cu anul ce a trecut.

Pe lângă toate celelalte bucate, de pe masa festivă nu trebuie să lipsească boabele de struguri şi peştele. Se spune că cei ce consumă acest tip de carne vor trece peste probleme la fel de lin cum peştele trece prin apă. Tot în noaptea de Anul Nou trebuie să mănânci 12 boabe de struguri, câte o boabă pentru fiecare lună a anului şi astfel vei avea un an plin de belşug.